Paola Perego a cuore aperto, così ha imparato a gestire e superare gli attacchi di panico

Fin da ragazza ha sofferto di attacchi di panico, dalle cure psichiche alla soluzione: così Paola Perego racconta il suo percorso.

Per diversi anni la conduttrice ha combattuto una battaglia, di cui ancora oggi ne parla con un certo orgoglio, nonché un velato dispiacere. Quello che è accaduto poco importa ad oggi, ma sa che la sua esperienza può tornare utile a chi come lei conosce questo lato oscuro. Paola Perego, noto volto televisivo, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico a soli 16 anni. Per circa 20 anni ha dovuto lottare con questo demone interiore. Questo sin dalla tenera età in cui, il primo attacco di panico le provocò una serie di paure irrazionali e ansie che si sono protratte nella vita quotidiana.

“Il primo attacco di panico − ha raccontato − l’ho avuto in macchina con il mio fidanzatino dell’epoca. Avevo 16 anni. All’epoca non si conoscevano, li chiamavano esaurimenti nervosi, e ti riempivano di farmaci per non farteli più venire perché è la paura che ti ritorni che ti paralizza”. Paola decise di intraprendere il percorso con questi farmaci, anche se la sola assunzione, non solo era in grado di bloccare la paura, ma qualsiasi sentimento. Successivamente, iniziò la psicoterapia.

Paola Perego: come è uscita dal tunnel degli attacchi di panico

Per anni considerata fredda e distaccata, Paola nascondeva semplicemente un vortice di emozioni, fino alla cura, ingestibili. La donna racconta come dopo il primo attacco in auto non abbia più guidato; questo esempio come tante condizioni che ha evitato per la paura di una crisi imminente.

Durante una delle sue interviste, oltre a specificare il fatto che lei è uscita finalmente da questa condizione, ha parlato di genetica. Il figlio infatti, dopo il primo attacco di panico arrivato a 18 anni, ne è uscito dopo solo un anno di percorso. Cosa ad oggi possibile, come spiegato appunto dalla conduttrice.

Adesso vi è più conoscenza di questa condizione, tanto che la stessa Paola Perego ci ha tenuto ad affermare che dagli attacchi di panico è possibile uscirne, e al contrario di quanto si possa credere, non sono destinati ad accompagnare una persona per tutta la vita. Quando non vi era abbastanza conoscenza sulla tematica, la cosa veniva diagnosticata come esaurimento nervoso.

Per fortuna, con le conoscenze attuali, i medici hanno iniziato a far seguire a pazienti come Paola, la terapia cognitivo comportamentale giusta. Uscire dagli attacchi di panico è possibile, concetto che Paola Perego vuole comunicare a gran voce per coloro che provano tuttora un simile disagio in grado di compromettere in maniera significativa il proprio stile di vita.