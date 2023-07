Pantapalazzo sgargiante e scollo a cuore: il look serale di Alessia Mancini è tutto da copiare, eleganza e originalità

Alessia Mancini ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look pazzesco: avete visto che cosa ha indossato? L’abbinamento è da copiare.

La nota showgirl non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Di recente la Mancini ha attirato parecchi sguardi a causa di una foto, apparsa sul suo profilo Instagram. Qui a seguirla sono in moltissimi e per lo più fan, che non si perdono mai nessuna novità che riguarda la loro beniamina.

Il suo è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati a livello nazionale. Dopo la grande fama ottenuta quando era ancora molto giovane, la showgirl ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia e al mondo dei social. Qui, infatti, la bella Alessia si è affermata come un’influencer a tutti gli effetti.

Oggi tutti la conoscono non solo per la sua ricchissima carriera artistica ma anche per la popolarità di cui gode come personaggio pubblico. Complici i social, dove la Mancini condivide spesso foto e video, il suo nome è diventato sempre più famoso. Proprio sul web è apparso uno scatto che ha attirato non poco l’attenzione dei fan. Ecco di che cosa si tratta.

Alessia Mancini, il look perfetto per l’estate da copiare subito

Nel corso degli anni la Mancini non si è affermata solo sul piccolo schermo. Con il tempo, infatti, è diventata una vera e propria icona di moda. Da sempre grande amante del fashion, la showgirl non manca mai di sfoggiare look sempre pazzeschi e adatti al suo stile personale. Non fa eccezione l’outfit più recente, che la bella Alessia ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram, lanciando una tendenza che impazzerà nel corso dell’estate.

Nella foto si vede la Mancini con indosso un pantapalazzo dal colore arancione acceso. Il pezzo forte del look è stato abbinato ad altri capi molto semplici e minimal, per far risaltare ancora di più il taglio e la tonalità del pantalone, ideale per l’estate. Sopra, infatti, l’artista ha abbinato un top nero con lo scollo a cuore, e sotto un paio di sandali aperti che però sono coperti dal pantalone.

Come accessori, una borsetta al polso e lo splendido sorriso della Mancini. Il look di Alessia è super fashion e adattissimo alle calde serate estive. Ancora una volta la moglie di Flavio Montrucchio si conferma come una vera icona di stile, grazie alla classe che da sempre la contraddistingue.