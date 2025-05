Pantaloni larghi: come abbinarli per un outfit elegante senza rinunciare alla comodità

I pantaloni larghi sono un must di stagione: possono essere indossati in mille modi diversi e, soprattutto, sono consigliati su tutte le tipologie di body shape. Il pantalone largo si presta a essere sfoggiato con accessori di tendenza e capi d’abbigliamento sia casual che eleganti, ma come ottenere un look sofisticato senza, però, dover necessariamente rinunciare alla comodità?

Ecco i consigli delle guru della moda per ottenere outfit primaverili ed estivi comodi ma eleganti!

Vestirsi eleganti senza rinunciare alla comodità con i pantaloni larghi

Per poter capire come indossare i pantaloni larghi e ottenere un look elegante senza rinunciare alla comodità, è fondamentale soffermarsi sulla scelta dell’indumento.

Scegli pantaloni che abbiano un dettaglio chic o che abbiano un tessuto adatto a ottenere un look elegante, quindi prediligi tessuti pregiati come la seta o il velluto.

Per slanciare la figura e poter indossare il pantalone largo con qualsiasi tipo di calzatura, scegli pantaloni larghi a vita alta.

Il pantalone largo si presta a essere molto elegante, quindi è importante capire come continuare il look per un risultato impeccabile senza, però, rinunciare alla comodità e praticità.

Scegli una maglia corta monocolore con maniche a sbuffo, in questo modo potrai equilibrare il look e ottenere un outfit sofisticato. Concludi con una sneakers bianca, sempre di tendenza, o una ballerina a punta, perfetta per sostituire le famose décolleté con il tacco.

In alternativa puoi optare per un gilet della stessa tonalità del pantalone e indossare un sandalo gioiello con tacco squadrato. Anche la camicia è perfetta per la primavera, ideale per rimanere comodi ma allo stesso tempo eleganti. Anche qui puoi scegliere di indossare una scarpa bassa, come un mocassino, oppure optare per un sandalo in contrasto.

Il top è consigliatissimo per i tuoi look estivi, prediligine uno con spalline larghe e indossalo nelle occasioni più importanti. La tonalità può variare a seconda del colore del pantalone, il consiglio è quello di scegliere sempre top monocolore. Anche una t-shirt con collo bardot è perfetta per ottenere un tocco elegante ma pratico da indossare all day long.

Se cerchi idee per un look da sera primaverile, opta per un blazer e una scarpa elegante come le mules.

Ora non ti resta che trovare il look perfetto per te e personalizzarlo con gli accessori più in voga del momento! Sicuramente sono un dettaglio dell’outfit che ti permettono di dare al look quel tocco di eleganza in più. Basta poco: una pochette, orecchini eleganti, collane vistose e anelli sofisticati.