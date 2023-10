Pane raffermo? Con questo trucco sembrerà appena uscito dal forno 

Hai da parte del pane raffermo che sembra da buttare? Con questo semplice trucco e altre opzioni valide, il pane sembrerà appena sfornato!

È capitato a tutti di ritrovarsi con del pane avanzato che in breve tempo perde la sua croccantezza e rischia di essere buttato via. Buttarlo, però, sarebbe un vero peccato ed uno spreco, perchè ci sono molti modi per far tornare croccante e buono il pane raffermo avanzato.

Ecco come rendere il pane avanzato e duro nuovamente saporito e croccante con un semplice trucchetto. Inoltre, scoprirai anche altre opzioni per avere sempre a disposizione anche dei metodi diversi e comunque molto validi, in base al tuo tempo e alle tue esigenze.

Come far tornare il pane raffermo croccante e saporito

Quando si ha avanzato del pane raffermo non bisogna buttarlo. Se lo si vuole far tornare croccante, ci sono molti modi per farlo, uno di questi è piuttosto semplice:

Bagnare il pane sotto l’acqua corrente per qualche secondo, per reintrodurre l’umidità nel pane ormai secco. L’importante è bagnare la crosta e non la mollica. Avvolgere il pane nella carta stagnola. Infornare a 200 gradi per 6 minuti in modalità ventilata. Il tempo di cottura varierà in base a quanto hai bagnato il pane. Il suggerimento è di consumarlo in breve tempo poiché tornerà presto duro.

Questo metodo è in grado di far tornare il pane raffermo nuovamente croccante e saporito.

Altri trucchetti interessanti

Oltre al metodo precedentemente illustrato, esistono altre opzioni molto valide, tra cui:

Il microonde è un’opzione valida e veloce . Iniziare avvolgendo il pane raffermo in della carta da cucina leggermente bagnata. Scaldare nel microonde ad intervalli di 10 secondi alla massima potenza. Questo perché, in base alla potenza del microonde, il pane potrebbe essere già pronto dopo il primo giro.

Un metodo meno veloce, ma molto efficace, è utilizzare la vaporiera. Portare l’acqua ad ebollizione, spegnere il fuoco e togliere la pentola dal fornello. A questo punto inserire il pane raffermo nella vaporiera e chiudere il coperchio. Dopo che sono trascorsi circa 5-7 minuti, il pane dovrebbe essere pronto. Questo metodo è più lento ma riuscirà a mantenere il pane morbido e croccante più a lungo.

Ora che hai a disposizione questi semplici trucchetti, puoi recuperare il pane raffermo che hai avanzato e non lo dovrai più buttare. Questi semplici consigli ti saranno molto utili per gustare del pane ancora buono e saporito: proprio come se fosse appena uscito dal forno!