Pane dietetico: il super alimento fatto con siero di latte che aiuta a tornare subito magri senza rinunce

Esiste davvero un pane dietetico? Molti risponderebbero di no a questa domanda, ma la realtà è diversa. E’ possibile mangiare questo alimento senza influire sulla linea.

A volte può essere necessario perdere qualche chilo di troppo, accumulato magari perché ci si è concesso qualche “vizio” di troppo a tavola, cosa che può essere più che naturale. Non si tratta comunque di un’azione che può essere dettata solo per motivi estetici, ma che può arrivare su indicazione del medico se ci sono motivi di salute che possono richiederlo.

Riuscire a raggiungere l’obiettivo può per non essere così facile per tutti, anche i più caparbi possono pensare di non essere in grado di resistere a lungo, specialmente se si è costretti a rinunciare a qualche alimento che si ama in modo particolare. Fortunatamente esiste anche un pane dietetico, anche se non tutti ne sono a conoscenza, che può essere provvidenziale per chi non può fare a meno di mangiarlo, non solo come accompagnamento ai pasti principali.

Il pane dietetico esiste davvero

Si tende spesso a pensare che si sia costretti a dover rinunciare in tronco ad alcuni alimenti quando si decide di mettersi a dieta ed è anche per questo che molti finiscono per accantonare l’idea già in partenza. In realtà, questo non è vero: è bene infatti sempre farsi seguire da un nutrizionista, che difficilmente eliminerà del tutto alcuni cibi, ma permetterà di bilanciarli a dovere.

Molti danno però quasi per scontato di doversi dimenticare per diversi mesi il pane, considerato non adatto per la presenza del lievito. Anche in questo caso, però, non è detta l’ultima parola: esiste, infatti, un pane dietetico, che può rivelarsi adatto proprio in questi casi.

Questo viene realizzato, sulla base di quanto indicato dal progetto Provide, grazie a prodotti che solitamente tenderemmo a buttare, ma che possono essere utilizzati in maniera diversa se non si desidera ingrassare. Tra i suoi vantaggi c’è quello di essere altamente proteico grazie all’aggiunta delle proteine e delle molecole benefiche ricavate dagli scarti dell’industria casearia. Il 90% delle sue componenti è rappresentato dal siero di latte, che è appunto ricchissimo di proteine, quindi non fa altro che renderlo ancora più nutriente.

No al fai da te

Chi decide di fare una dieta, indipendentemente dalla volontà di inserire il pane dietetico nel proprio regime alimentare, dovrebbe comunque sapere come sia importante non agire in autonomia. Prima di procedere, infatti, si deve contattare un nutrizionista/dietologo, che prescriverà opportuni esami, in modo tale da valutare lo stato di salute generale e capire quanti chili sia necessario perdere. Altrettanto utili possono poi essere i test allergici, che permettono di stabilire eventuali intolleranze e allergie, utili a eliminare a prescindere alcuni cibi.

Il fai da te potrebbe portare a eliminare a priori alcuni alimenti solo per partito preso, ma questo è un errore perché non si garantisce al fisico tutto quello di cui ha bisogno.

Non dovrebbe mai mancare un’adeguata quota di carboidrati complessi, provenienti da pane, pasta e altri prodotti da forno. Questi sono utili perché facilmente digeribili, oltre ad assicurare glucosio a tutte le cellule. Arrivare al senso di sazietà, oltre che assicurarsi il buon umore, può essere piuttosto semplice.

Sono invece da eliminare al minimo panini al latte, all’olio o con altri ingredienti che aumentano il contenuto calorico