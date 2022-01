Pamela Anderson divorzia... per la sesta volta!

Appena un anno dopo il matrimonio, Pamela Anderson divorzia dal quinto marito, Dan Hayhurst, sua ex guardia del corpo, e la nuova tempesta d’amore nella vita privata della ex “bagnina di Baywatch” più sexy del mondo fa impazzire le cronache rosa. Si tratta del sesto divorzio per la star…

Pamela Anderson divorzia dal quinto marito

Pamela Anderson ha lasciato Dan Hayhurst, sua ex guardia del corpo che ha sposato alla vigilia di Natale del 2020… Sebbene sia il suo quinto marito, è il sesto divorzio per l’ex stella sexy di Baywatch perché con Rick Salomon, terzo coniuge, si è sposata e ha rotto per due volte (la prima nel 2007, l’ultima nel 2014).

Il matrimonio di Pamela Anderson e Dan Hayhurst è stato celebrato nel dicembre 2020, appena tre mesi dopo l’inizio della loro love story. Un amore bruciato nel volgere di un lampo, dietro cui si staglierebbero, pesantissime, alcune dichiarazioni dell’attrice.

Secondo quanto riportato da Page Six, la Anderson non avrebbe usato parole tenere per dipingere l’ex marito, arrivando a definirlo cattivo, non collaborativo e… “uno str…“.

Pamela Anderson è stata sposata con il batterista Tommy Lee dei Mötley Crüe dal 1995 al 1998. Poi le nozze con Kid Rock (quattro mesi, nel 2006) e quelle con il giocatore di poker Rick Salomon (dal 2007 al 2008 e poi dal 2014 al 2015), infine con il produttore Jon Peters. Appena 12 giorni.