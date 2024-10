Ottobre Rosa, le iniziative per la prevenzione del tumore al seno

Da circa trent’anni, ottobre si tinge di rosa in tutto il mondo. È, infatti, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Proprio per questo motivo, è ricco di iniziative organizzate da Comuni, Regioni, associazioni e AUSL per la lotta contro il cancro al seno. Nato nel 1992 negli USA, il progetto si è diffuso ovunque e, ormai, ottobre è considerato il mese della prevenzione.

Si tratta, soprattutto, di iniziative come campagne di informazione sulla cura e la prevenzione, ma anche visite gratuite. Scopriamo di più sull’Ottobre Rosa e quali sono le iniziative per la prevenzione del tumore al seno.

Campagna Nastro Rosa: cos’è l’Ottobre Rosa

Come detto, il colore di ottobre è, ormai, il rosa. Nel mondo, si organizzano iniziative contro il cancro al seno e, per manifestare il proprio supporto, è possibile indossare il nastro rosa che è, ormai, simbolo della prevenzione e della ricerca che riguarda questo tipo di tumore. Purtroppo, il cancro al seno è il tumore più diffuso tra le donne. Per questa ragione, è importante sensibilizzare più persone possibili, parlando dell’importanza della prevenzione che può, letteralmente, salvare la vita.

Per contrastare questa terribile malattia, è necessario eseguire visite di controllo regolari per la prevenzione – come la mammografia, oltre che l’ecografia – e diagnosi precoce ed effettuare, regolarmente, l’autopalpazione: si tratta, infatti, di due modi per ridurre il rischio di una diagnosi di un tumore in fase avanzata. Ovviamente, è consigliabile non fumare, fare attività fisica e seguire un’alimentazione sana ricca, soprattutto, di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, limitando carni, insaccati e – in linea generali – gli alimenti di derivazione animale.

Le visite gratuite a ottobre, il mese della prevenzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LILT Milano Monza Brianza (@liltmilano)



Nel mese di ottobre, è possibile dedicarsi alla prevenzione e, quindi, alle visite gratuite. La campagna sulla prevenzione del tumore al seno prevede, ad esempio, una visita senologica gratuita. Per quanto riguarda l’edizione del 2024, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha avviato la campagna chiamata LILT for Women – Nastro Rosa 2024, ricorrendo allo slogan Join the Fight per invitare tutte le donne a prendere parte alla battaglia. Soltanto nel 2023, sono state registrate più di 56mila diagnosi di cancro al seno in Italia. Si tratta di una neoplasia che rappresenta ben il trenta per cento di tutte quelle che interessano le donne, nonché la prima causa di morte tra i 35 e i 50 anni.

Impegnata su questo fronte è anche la Fondazione AIRC, con la sua campagna Nastro Rosa per sostenere la ricerca per una cura. Fortunatamente, oggi guarire è sempre più possibile, ma un ruolo fondamentale è rappresentato dalla diagnosi precoce e, dunque, dalla prevenzione. La LILT offre la possibilità di prenotare delle visite senologiche gratuite, chiamando al numero verde 800998877, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 15:00. Sarà, inoltre, diffuso del materiale informativo per accrescere la consapevolezza su questo tema. Da segnalare anche le iniziative Follow the Pink della Fondazione IEO-Monzino ETS, Carovana della Prevenzione di Komen Italia, la Pittarosso Pink Parade alla sua undicesima edizione – manifestazione di solidarietà – e la Fondazione Libellule Insieme, che ha come obiettivo un percorso di prevenzione e cura con esami strumentali innovativi, follow-up post-chirurgici, sostegno sociale e psicologico e sensibilizzazione sugli screening precoci.