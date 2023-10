Ottobre in giro per l’Europa: 3 città da visitare in autunno per un weekend perfetto

Ottobre è il mese perfetto per organizzare un viaggio, c’è il foliage, le città sono più tranquille e il clima ancora gradevole.

In questo periodo dell’anno è anche possibile trovare molti sconti attivi, questo è veramente importante perché dopo l’estate c’è una decrescita di prezzo, ciò aiuta anche a individuare le mete che solitamente sono gettonate e quindi più impegnative da questo punto di vista.

La natura cambia e lo fanno anche le città, non c’è niente di più bello che ammirarle dal vivo. Tra tutte le capitali d’Europa, ci sono alcune destinazioni che meritano attenzione e una visita soprattutto in questo momento dell’anno.

Le 3 città da vedere in Europa per un fine settimana in autunno

Qualunque destinazione in Europa è spettacolare, quindi chiaramente c’è solo l’imbarazzo della scelta. Eleggere le tre migliori permette di trovare la migliore combinazione per un tempo limitato, quindi in media tre giorni dal venerdì alla domenica e soprattutto, spesso, offerte che in altri momenti non sono pensabili.

La prima a dominare questa scelta è Edimburgo, una città spettacolare, maestosa, elegante, affascinante. Diversa da tutte le altre ma anche cara. Non sempre si trovano voli economici quindi è ottimale godere di questo periodo di transito tra l’estate e il periodo di Natale per visitarla, prima che i prezzi slittino nuovamente in alto. La città è vivace e anche strana, un’ottima scelta per il periodo autunnale.

Per chi ama la Spagna sicuramente c’è da vedere la splendida Siviglia. Qui si respira sempre aria di festa, ci sono colori ovunque, turismo, vita. A qualunque ora del giorno e della notte ci si può divertire, il cibo è ottimo, le attrazioni hanno costi bassi e ovviamente è possibile dire che la Spagna è una delle migliori destinazioni in qualunque periodo dell’anno. Per chi non ama però il caldo torrido estivo, questo è il momento perfetto.

Infine c’è la meravigliosa Praga, una perla. Una meta molto economica rispetto altre destinazioni turistiche in Europa quindi sicuramente ideale per i giovani che vogliono visitare una città straordinaria anche trovando voli low cost e spendendo poco per la destinazione. C’è tanto da fare e anche da vedere, un fine settimana però è sufficiente per godersi il cuore di Praga. In ogni periodo è sempre una buona scelta ma ad ottobre si può visitare senza il gelo che regna nei mesi invernali a cui non tutti sono pronti. Queste mete sono ottimali per la bellezza, per i prezzi e anche perché in questo momento dell’anno possono garantire un clima mite.