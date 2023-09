Non vedi l’ora che arrivi Natale? In queste città è già arrivato e sono tutte addobbate

Natale è forse la festa più bella dell’anno, per chi vuole vivere questa magia anche fuori periodo ci sono alcune destinazioni da sogno.

Alberi altissimi e luminosi, addobbi ovunque, mercatini di Natale, tutte particolarità che un tempo apparivano nelle città solo a dicembre ma, progressivamente, si sono spinte oltre e ora fanno il loro arrivo anche a ottobre.

In molte città già è tutto allestito, nei negozi si trovano i prodotti natalizi ed è corsa al regalo perfetto. Per qualcuno potrebbe sembrare prematuro ma ci sono anche delle città dove è Natale tutto l’anno.

I luoghi dove è Natale tutto l’anno

Tra le città già pronte a far festa c’è sicuramente Rothenburg ob der Tauber in Germania. La cittadina è praticamente da cartolina, sembra uscita da una fiaba. Se è spettacolare e quindi famosa per la sua bellezza, non tutti sanno che i festeggiamenti natalizi sono da non perdere. Il mercato di Natale è permanente grazie al Kathe Wohlfahrt Christmas Village. Una tappa per gli amanti di questo momento magico da non perdere.

In Indiana invece c’è Santa Claus, questa è la città dove è sempre Natale in America. L’unica di tutti gli Stati Uniti di questo tipo, tanto da aver cambiato il suo nome ufficialmente. Anche d’estate è sempre aria di festa, i negozi, le case, ogni dettaglio rimanda al Natale e c’è anche un enorme parco a tema. Anche Betlemme in Pennsylvania è una città famosa per il suo Natale.

Non ha mai smesso dal 1741 di festeggiarlo. Questo era un trucco per attirare turisti inizialmente, ha funzionato e quindi non hanno mai smesso. Ci sono luci ovunque, tutti gli alberi sono preparati per il Natale, l’atmosfera è unica e molto particolare. Drobak in Norvegia è un’altra delle città di questo tipo, gli abitanti sostengono che Babbo Natale sia di quel paesino e ogni cosa vi rimanda, anche l’ufficio postale.

Da non dimenticare il Polo Nord, forse non c’è luogo migliore per vivere il Natale fuori periodo tra slitte, la casa ufficiale di Santa Claus, le renne, la neve. Per questo però serve una buona dose di organizzazione, per i costi del viaggio e anche per l’abbigliamento termico. Meno famosa è Frankenmuth in Michigan, una città a tradizione tedesca che ama festeggiare il Natale e quindi si anticipa molto tempo prima. Qui sorge il negozio dedicato Natale più grande al mondo: il Bronner’s Christmas Wonderland.

Per chi vuole sognare nessun luogo a Natale è come Rovaniemi in Finlandia. Questa è stata dichiarata la casa di babbo Natale e ciò attrae turisti da ogni angolo del mondo in ogni momento dell’anno. C’è il tour del laboratorio di giochi, l’ufficio postale e anche l’abitazione.