Dopo la vittoria ai Golden Globes, Laura Pausini si aggiudica un altro importante riconoscimento: la sua prima nomination agli Oscar 2021! Il merito è della splendida canzone “Io sì”, candidata nella categoria ‘miglior canzone originale’, per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti e con Sophia Loren.

“Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’ con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare“. Lo ha scritto Laura Pausini a pochi minuti dalla notizia della sua nomination agli Oscar. E ancora: “Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto ‘Io sì’ e il messaggio che porta con sé. Congratulazioni a Diane Warren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme“.

Il video in cui Laura scopre di essere candidata agli Oscar!

L’annuncio è seguito da un video emozionante postato sul profilo Instagram della cantante, dove ci sono Laura, il marito Paolo e la figlia seduti sul divano, in attesa delle nomination agli Oscar 2021. Finalmente, l’annuncio: “Io sì” è candidato agli Oscar come miglior canzone originale. Poi, l’esplosione di gioia, l’abbraccio serrato con la piccola Paola e il bacio al marito. “Thank you, Academy“, continua a ripetere Laura, sull’orlo delle lacrime.

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate all’estero

“Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale“. Lo ha detto Laura Pausini, da sempre ambasciatrice della musica italiana all’estero, con il suo enorme successo in Spagna, Portogallo, Francia, in America Latina, per raggiungere infine gli Stati Uniti d’America.

L’Italia agli Oscar 2021

Ma Laura Pausini non sarà l’unica a rappresentare l’Italia nella cerimonia di premiazione più prestigiosa per il mondo del cinema. Ad affiancarla ci sarà anche il film di Matteo Garrone, “Pinocchio”, candidato per i migliori costumi e il miglior make up. “Una giornata felice per il cinema italiano: un grosso in bocca al lupo a Laura Pausini e Matteo Garrone“, così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta l’annuncio delle candidature per la 93° edizione degli Academy Awards.

E ancora Franceschini: “Le candidature agli Oscar di “Pinocchio” di Matteo Garrone per i migliori costumi e per il miglior make up e di “Io sì” di Laura Pausini per la migliore canzone originale nella colonna sonora di “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti rendono merito alla nostra cinematografia, capace di affermare nel contesto internazionale il genio creativo, l’immaginario e l’originalità che le sono propri“.