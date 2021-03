Qualcuno magari potrebbe aver pensato che la 78esima edizione dei Golden Globe sarebbe stata un flop, data l’impossibilità di ricreare la maestosa cerimonia dal vivo cui tutti siamo ormai abituati. E invece le star del cinema ci hanno dato dentro e sono riuscite a ricreare la magia del grande evento portando in scena dei beauty look decisamente all’altezza della situazione.

Jane Fonda, incarnato luminoso e tanto mascara

Mentre stringeva tra le mani il super meritato Golden Globe alla carriera, Jane Fonda era semplicemente raggiante. Ha sfoggiato un make-up molto luminoso: blush dalle tonalità pescate e rossetto cremoso nude, accompagnati a un trucco occhi strong, realizzato con eyeliner e tanto mascara, che è andato a incorniciare e a esaltare i suoi occhi grandi occhi azzurri.

Golden Globe: Kate Hudson, riga laterale e onde morbide

Kate Hudson ha trasformato la ricrescita nel particolare su cui puntare tutto per dare quel tocco più al look. Riga laterale per incorniciare al meglio il viso, onde morbide e sinuose e un trucco cat eye, sfumato ed elegante perfetto per i suoi occhi chiari.

Golden Globe: Boccoli e smokey marrone per Lily Collins

Look retrò e vintage anche per la bellissima Lily Collins. L’attrice ha optato per riga laterale e boccoli, anche se in una versione meno soft. Sugli occhi invece smokey dalle tonalità marroni calde, adattissimo per tirare fuori il verde dagli occhi nocciola, e labbra color mattone.

Golden Golbe: Capelli platino e eye liner per Anya Taylor-Joy

Riga laterale e capelli color platino, liscissimi, lasciati cadere sulle spalle nude per Anya Taylor-Joy, protagonista de La regina degli scacchi, che vince un premio per la sua interpretazione senza nascondere l’evidente commozione. Anche per lei occhi incorniciati da tanto eyeliner e mascara.

Foto Getty Images | Handout/HFPA

Onde Morbide per Laura Pausini

Anche Laura Pausini ha preso parte alla cerimonia, ottenendo un Golden Globe per la sua canzone “Io Sì” , colonna sonora del film di Edoardo Ponti “La vita davanti a sé”. Per accompagnare l’abito rosso, firmato Valentino, Laura ha lasciato i capelli sciolti e ha optato per la riga centrale acconciandoli in onde strette e morbide.