Ortensia: è arrivato il suo momento, come coltivarla per una lunga fioritura

Voluminosa, scenografica e capace di cambiare colore: l’ortensia è la regina della bella stagione, ma per una fioritura abbondante servono cure mirate.

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dell’estate, è tempo di riportare l’attenzione su una delle piante ornamentali più amate: la ortensia. I suoi grandi fiori a sfera, che spaziano dal bianco al rosa fino al blu intenso, trasformano balconi e giardini in angoli ricchi di colore. Per ottenere una fioritura lunga e generosa, però, non basta posizionarla al sole e annaffiarla saltuariamente.

Coltivare l’ortensia significa conoscere le sue esigenze specifiche in termini di luce, acqua e terreno. È una pianta che ama ambienti luminosi ma non l’esposizione diretta e prolungata ai raggi solari più forti, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La scelta della posizione è il primo passo per una crescita sana.

Terreno, acqua e posizione: le basi per farla prosperare

Uno degli elementi fondamentali per la coltivazione è il substrato. L’ortensia predilige un terreno ricco, ben drenato e leggermente acido. Il pH del suolo influisce anche sul colore dei fiori: nei terreni più acidi tendono al blu, mentre in quelli più alcalini si orientano verso il rosa. Come coltivare l’ortensia significa quindi prestare attenzione anche alla composizione del terreno.

L’irrigazione deve essere regolare e abbondante, soprattutto nei mesi più caldi. Il terreno va mantenuto costantemente umido ma senza ristagni, che potrebbero danneggiare le radici. In vaso è importante che il contenitore abbia fori di drenaggio efficaci e uno strato di argilla espansa sul fondo per evitare accumuli d’acqua.

Per quanto riguarda l’esposizione, l’ideale è una zona di mezz’ombra: luce diffusa al mattino e ombra nelle ore più torride. Un’eccessiva esposizione al sole può bruciare foglie e fiori, accorciando la durata della fioritura.

Potatura e nutrimento per una fioritura duratura

La potatura è un altro passaggio decisivo. Va effettuata a fine inverno o all’inizio della primavera, eliminando i rami secchi o danneggiati e accorciando quelli più vecchi per stimolare la produzione di nuovi germogli. Potare l’ortensia correttamente aiuta a ottenere infiorescenze più abbondanti e compatte.

Durante il periodo vegetativo è consigliabile somministrare un fertilizzante specifico per piante acidofile, ricco di nutrienti che sostengono la crescita e la formazione dei boccioli. Una concimazione regolare, ma senza eccessi, favorisce una fioritura prolungata dell’ortensia.

Anche la rimozione dei fiori appassiti contribuisce a mantenere la pianta ordinata e a stimolare la produzione di nuove infiorescenze. Questo semplice gesto evita che la pianta disperda energie inutilmente.

In inverno, soprattutto nelle zone più fredde, può essere utile proteggere la base della pianta con uno strato di pacciamatura, così da difendere le radici dal gelo. Le ortensie coltivate in vaso possono essere spostate in un luogo riparato nei periodi più rigidi.

Con le giuste attenzioni, l’ortensia diventa una presenza scenografica capace di regalare colore per molte settimane. Curare terreno, irrigazione e potatura permette di accompagnarla verso una stagione ricca di fiori, trasformando balconi e giardini in spazi eleganti e vivaci.