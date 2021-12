Oroscopo: ecco quali sono i segni zodiacali da sposare!

Ta ta tataaa, ta ta tataaa – suonano le campane nella tua testa, che siano quelle del matrimonio? Se sei una romanticona che sogna in grande e vorrebbe essere una sposa da favola come una vera principessa oppure semplicemente unire il tuo cuore e quello della tua metà per tutta la vita? Questa è decisamente la classifica che fa per te!

Ti abbiamo già svelato quali sono i segni zodiacali più romantici, con cui l’amore sarà speciale e profondo, ora è giunto il momento di capire quali tra il 12 segni dello zodiaco sono quelli da sposare. Mi raccomando, prendi appunti!

Cancro, Scorpione, Pesci: corri a comprare le fedi!

Primo posto per il Cancro, ma non siamo sorprese perché in fondo è il segno più dolce e romantico dello zodiaco. Sposarsi con una persona del segno del Cancro vuol dire coronare il sogno d’amore più profondo, puro e completo che si possa sperare. La sincerità dei sentimenti è la cosa più importante per questo segno, quindi pensateci bene prima fare il grande passo.

I nativi del segno dei Pesci sono perfetti per il matrimonio. Non c’è altro da aggiungere (però ve lo diciamo lo stesso): una volta sposati danno il meglio di sé e si rivelano persone incredibilmente dedite alla vita di coppia. Sanno donarsi completamente all’altra persona e non vi faranno mai mancare niente. Che aspettate?

Chiedetevi solo una cosa quando pensate al segno dello Scorpione e al matrimonio: sarò fedele per sempre? L’unica cosa su cui i nati sotto questo segno non transigono è il tradimento, quindi si sposeranno solo quando saranno super certi di chi hanno accanto. Sono assolutamente da sposare, ma il matrimonio con loro sarà un vero idillio solo se c’è amore profondo.

Con Vergine, Toro e Leone il matrimonio sarà una sfida dolcissima

Il segno della Vergine è uno dei più complessi dell’oroscopo e avere a che fare con queste persone non è cosa facile, però è anche molto stimolante. La Vergine si sposerà più probabilmente con qualcuno di segno opposto, che sappia smuovere la sua sedentarietà e che gli insegni a guardare la vita in modo più positivo. Gli opposti si attraggono, è vero! Una volta sbloccato questo segno sprigionerà tutto il romanticismo nascosto.

Molto terreni ma anche estremamente romantici, i Toro sono propensi a sposarsi semplicemente perché pensano all’amore h24. Non esiste una vita senza amore, nella loro testa, quindi il matrimonio è la conseguenza naturale di una relazione che sia vera e duratura. Quando c’è il sentimento che muove il mondo perché aspettare?

Il Leone è una belva feroce che nasconde un cuore di marzapane dolcissimo e pronto a esplodere in un matrimonio felice. Certo, se siete persone che vogliono avere il ruolo da protagonista…beh, lasciate perdere in partenza perché quel posto è già occupato. Una volta stabiliti i ruoli sposare un Leone sarà un’esperienza meravigliosa.

Con un po’ di impegno Ariete, Bilancia e Capricorno saranno sposi d’eccezione

Il segno dell’Ariete è complesso e ama la libertà, quindi è possibile che viva il matrimonio come una gabbia. È possibile fargli cambiare prospettiva solo non limitando il suo essere, lasciando libero di esprimersi e di fare ciò che vuole – nei limiti, ovviamente. Quando capiscono che possono fidarsi ciecamente e che anche l’altra persona è sulla loro lunghezza d’onda si lasciano andare e il matrimonio sarà felice.

La vita di coppia piace tantissimo al segno della Bilancia, che si sente completo e realizzato in una relazione profonda. Il bisogno di sentirsi amati e rispettati è imprescindibile per i nati sotto questo segno, quindi quando vedono che il partner dedica loro le attenzioni che meritano affronteranno il grande passo con più serenità.

Se volete un matrimonio organizzato nei minimi dettagli, dove tutto sarà bellissimo e super romantico, allora il Capricorno è il segno perfetto. Amano pianificare e questa è l’occasione che aspettano da una vita! Location, addobbi e pranzo saranno cose sulle quali avrete poco da metter bocca ma il risultato sarà top, soprattutto se siete persone poco propense all’avventura. Non aspettatevi di essere sposi dinamici: la cura della famiglia basta e avanza per loro.

Eccoci ai segni zodiacali che difficilmente porterete all’altare. Parliamo prima di tutto dell’Acquario, che il compromesso non sanno nemmeno cosa sia e che desiderano prima di tutto mantenere i loro spazi. L’unico modo per sposare qualcuno di questo segno è mettere in chiaro le cose da subito e lasciar loro tutta la libertà (anche emotiva) di cui necessitano.

Stessa cosa vale per il segno del Sagittario che sente proprio il bisogno di poter essere se stesso a 360°, sempre e comunque. Il matrimonio è fatto anche di rinunce e a loro questa cosa non va molto a genio, per questo sono tra i segni più inclini a una convivenza che a un matrimonio. Se costretti a reprimere la loro libertà potrebbero verificarsi tensioni e un ritorno alle origini.

Davvero pensate che i Gemelli siano un segno da matrimonio? Se così fosse avete valutato male, molto male. Un segno così volubile come il loro, che cambia idea ogni due per tre, non potrà mai essere felice con un legame di questo tipo. I cambiamenti sono fondamentali nella loro vita, solo così si sentono in grado di affrontare la vita e da sposati difficilmente riusciranno a donare l’amore che provano, anche se profondo. Sorry not sorry.