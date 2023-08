Oroscopo, i 3 segni più fortunati di agosto: per loro un’estate indimenticabile

Siete curiosi di scoprire se questo mese è a vostro favore? scopriamo i tre segni più fortunati del mese di agosto

Il mese di agosto è appena arrivato, importando il buon umore, la buona sorte, amore, lavoro e successo per tre segni dello zodiaco, chi segue l’oroscopo (una ruota divisa in 12 parti tutti uguali in cui vi sono tutti i segni dello zodiaco con il pianeta al centro) ed è amante dell’astrologia ma anche solo della curiosità di scoprire cosa ha in serbo il futuro non vi resta che andare a leggere cosa dice la posizione dei pianeti in merito.

Tra i tre segni spicca anche il re della giungla, protagonista indiscusso dello zodiaco ma soprattutto assegnato maggiormente ai nati di questo mese, parliamo del segno del Leone! ma in che posizione lo troviamo? inoltre quali sono gli altri due segni della classifica?

La classifica dei tre segni più fortunati in questo mese di agosto 2023

Al Terzo posto abbiamo il segno del Toro (nati tra il 20 aprile e il 20 maggio) precisamente il periodo maggiormente positivo per questo segno va dal giorno 13 al 23, periodo molto fortunato in merito all’amore e al lavoro. Potrebbe dunque nascere una bella storia d’amore e ampliare anche le proprie finanze.

Al secondo posto spicca il segno del Leone, il re dello zodiaco (i nati tra il 23 luglio e il 22 agosto)! a onor del vero avrà prosperità in merito alla popolarità, in questo mese il suo savoir-faire a livello sociale gli daranno una grande fortuna in amore. Questo segno nell’ultimo periodo era in carenza di felicità, dunque un periodo abbastanza triste che potrà però riscattare con l’arrivo del mese di agosto, quest’ultimo deve sfruttarlo al meglio poiché alla fine del mese si prevede un’insoddisfazione in ambito lavorativo, ma d’altronde si sà il leone ambisce sempre in alto!

Al primo posto (il più fortunato di questa classifica) troviamo il segno dei Pesci (nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo), un mese pieno di nuove cose da fare per lui, dunque novità in arrivo che però gli causerà un po’ di stress che per gestire al meglio deve vivere il tutto con la massima pace! in particolare il periodo fortunato per questo segno è quello che va dal giorno 12 al 22, infatti in questo mese riuscirà ad ampliarsi in ambito sociale e in particolar modo lavorativo. E’ consigliato un viaggio poiché le stelle prevedono che potrebbe essere il più bello mai fatto, ed infine quest’ultime consigliano anche di iscriversi all’università in questo mese al fine di impegnarsi per il proprio avvenire.