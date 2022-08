Oroscopo di oggi: il segno fortunato di lunedì 8 agosto

Lunedì. La parola stessa ci mette di malumore, con il suo carico di ansie e aspettative: di fronte a noi una lunga settimana, alle spalle un weekend bollente. Tutte d’accordo su questo, tranne il Cancro che è il segno fortunato di oggi e vede opportunità dove noi scorgiamo difficoltà, speranza dove sembra esserci solo sconforto.

Come sempre cerchiamo di prendere esempio, perché il segno fortunato di lunedì 8 agosto è qui per insegnarci!

Una spirale di fortuna intrappola le amiche Cancro

Carissime amiche del Cancro, questo inizio settimana vi giova come non mai, almeno in ambito lavorativo dove riuscite a dare il meglio di voi con pochissimo sforzo. Grazie al duro lavoro dei mesi passati adesso avete scoperto che vi basta veramente poco per avere successo: i capi se ne sono accorti e vi premiano come vi meritate.

Questo aspetto positivo sul lavoro si riflette anche nella vita privata dove le cose non sono state proprio rose e fiori ultimamente, ma da oggi saprete come affrontare i piccoli screzi naturali nella coppia.

Che dire, regalatevi un gioiello della nuova collezione Pandora e donate anche agli altri segni zodiacali un po’ della vostra fortuna se potete: non vi riuscirà difficile dato che siete uno dei segni più altruisti!

Oroscopo di oggi lunedì 8 agosto 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Non sei il segno fortunato di oggi? Clicca sul tuo oroscopo sotto e scopri come andrà la giornata e qual è l’outfit più adatto per te!

Amore, lavoro, soldi e salute: arrivederci a domani con l’oroscopo quotidiano di PourFemme!