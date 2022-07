Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 21 luglio 2022

Con l’ingresso di Venere in Cancro tutti i segni zodiacali, nessuno escluso, vengono travolti da un rinnovato senso di famiglia, di coltivare legami affettivi. Non parliamo solo di legami biologici ma, in senso più ampio, di voglia di stare con chi trasmette positive vibes.

C’è un segno, però, che più di tutti gli altri sente in modo più forte l’influsso di questo pianeta potente. Di chi stiamo parlando? Continuate a leggere per scoprirlo!

Toro: la tua tenacia è leggendaria e porta buoni frutti

Carissima amica Toro, il tuo è il segno fortunato del giorno, hurrà! Venere è il tuo pianeta guida e il suo ingresso in Cancro porta la tua determinazione a un livello superiore, consentendoti di prendere decisioni importanti per il tuo futuro.

Già da un po’ hai scoperto che l’amore è un forte alleato contro l’imprevedibilità di un modo che scorre veloce, ma questo si vede soprattutto nei legami che hai stretto nell’ultimo periodo: è grazie al sostegno di una o più persone importanti nella tua vita che oggi sarai in grado di arrivare là dove nessuno è mai giunto prima (cit.).

Riscopri il gusto per il dialogo, parla, ragiona, spiega, esprimi a parole quello che provi e vedrai che anche in ambito lavorativo e finanziario oggi avrai delle belle sorprese!