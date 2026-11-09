Oroscopo di oggi 9 novembre, cosa ci dicono gli astri

Oroscopo di oggi, lunedì 9 novembre 2026: le stelle inaugurano una nuova settimana tra occasioni da cogliere, sentimenti da chiarire e novità professionali. Scopriamo cosa riservano amore, lavoro e fortuna ai dodici segni zodiacali. La settimana comincia con energie differenti per ciascun segno. C’è chi potrà contare su nuove opportunità e chi dovrà affrontare qualche piccolo ostacolo. Amore, carriera e denaro saranno al centro delle previsioni astrologiche. Secondo l’oroscopo del 9 novembre, per alcuni segni sarà importante agire con determinazione, mentre per altri la parola d’ordine sarà prudenza. Vediamo tutte le previsioni. Oroscopo 9 novembre: le previsioni per tutti i segni Ariete Qualche imprevisto potrebbe innervosirvi. In amore serve chiarezza, mentre sul lavoro la determinazione vi aiuterà. Attenzione alle spese. …