L’albero di Natale a prova di gatto

Il Natale si avvicina e chi vive con un gatto conosce bene il problema: basta montare l’albero perché il nostro amico a quattro zampe inizi a saltare tra i rami, giocare con le palline e rischiare di far cadere tutto. Realizzare un albero di Natale a prova di gatto è possibile adottando alcune precauzioni. I felini sono naturalmente curiosi e vengono attratti dalle luci, dalle decorazioni luccicanti e dai rami sui quali possono arrampicarsi. Per evitare incidenti e proteggere il nostro animale, è importante scegliere con attenzione posizione, addobbi e illuminazione. Ecco 10 consigli per salvare l’albero di Natale dai gatti senza rinunciare all’atmosfera delle feste. Albero di Natale a prova di gatto: cosa scegliere Un albero artificiale stabile e …