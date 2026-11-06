La nutella fatta in casa non è un sogno

Cremosa, golosa e dal sapore irresistibile: preparare la Nutella fatta in casa è possibile! Con pochi ingredienti e qualche semplice accorgimento otterrai una crema spalmabile alle nocciole perfetta per colazioni e merende. Chi non ha mai desiderato preparare una crema alle nocciole fatta in casa, morbida e vellutata come quella del supermercato? La buona notizia è che non servono procedimenti complicati, ma ingredienti di qualità e un frullatore potente. Il segreto per ottenere una consistenza perfetta è trasformare le nocciole in una pasta liscia e lavorare il cioccolato delicatamente. Ecco come preparare una Nutella casalinga irresistibile, ideale da spalmare sul pane, farcire crostate, biscotti e crepes. Ingredienti per la Nutella fatta in casa 180 g di nocciole spellate e tostate …

Cremosa, golosa e dal sapore irresistibile: preparare la Nutella fatta in casa è possibile! Con pochi ingredienti e qualche semplice accorgimento otterrai una crema spalmabile alle nocciole perfetta per colazioni e merende.

Chi non ha mai desiderato preparare una crema alle nocciole fatta in casa, morbida e vellutata come quella del supermercato? La buona notizia è che non servono procedimenti complicati, ma ingredienti di qualità e un frullatore potente.

Il segreto per ottenere una consistenza perfetta è trasformare le nocciole in una pasta liscia e lavorare il cioccolato delicatamente. Ecco come preparare una Nutella casalinga irresistibile, ideale da spalmare sul pane, farcire crostate, biscotti e crepes.

Ingredienti per la Nutella fatta in casa

180 g di nocciole spellate e tostate

150 g di zucchero semolato

100 g di cioccolato fondente al 70%

300 g di cioccolato al latte

400 ml di latte

160 ml di olio di semi di arachidi

Come preparare la Nutella fatta in casa passo dopo passo

Tostate le nocciole: scaldatele in padella per circa 5 minuti oppure in forno a 160°C per 10 minuti.

scaldatele in padella per circa 5 minuti oppure in forno a 160°C per 10 minuti. Frullatele: trasferitele in un frullatore potente e lavoratele fino a ottenere una pasta cremosa. Aggiungete 2-3 cucchiai dell’olio previsto per facilitare l’operazione.

trasferitele in un frullatore potente e lavoratele fino a ottenere una pasta cremosa. Aggiungete 2-3 cucchiai dell’olio previsto per facilitare l’operazione. Unite lo zucchero: incorporatelo alla crema di nocciole e frullate brevemente.

incorporatelo alla crema di nocciole e frullate brevemente. Sciogliete il cioccolato: spezzettate quello fondente e quello al latte, quindi fateli fondere lentamente a bagnomaria.

spezzettate quello fondente e quello al latte, quindi fateli fondere lentamente a bagnomaria. Amalgamate: aggiungete la pasta di nocciole al cioccolato fuso, mescolando per 2-3 minuti.

aggiungete la pasta di nocciole al cioccolato fuso, mescolando per 2-3 minuti. Versate i liquidi: incorporate gradualmente il latte e l’olio rimanente, mescolando per circa 5 minuti.

incorporate gradualmente il latte e l’olio rimanente, mescolando per circa 5 minuti. Rendete la crema liscia: se necessario, filtratela attraverso un colino a maglie strette per eliminare eventuali granelli.

se necessario, filtratela attraverso un colino a maglie strette per eliminare eventuali granelli. Addensate: proseguite la cottura a bagnomaria per 5-6 minuti, mescolando continuamente.

proseguite la cottura a bagnomaria per 5-6 minuti, mescolando continuamente. Lasciate raffreddare: trasferite la crema nei vasetti puliti. Una volta raffreddata, conservatela in frigorifero.

Il trucco della cremosità: non preoccupatevi se inizialmente il composto appare liquido, perché raffreddandosi diventerà più denso. Conservate la crema in frigorifero e consumatela in pochi giorni. Il risultato sarà una deliziosa crema spalmabile fatta con le vostre mani!