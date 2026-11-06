Oroscopo di oggi 6 novembre: le sorprese che riservano le stelle

Oroscopo di oggi, venerdì 6 novembre 2026: le stelle riservano sorprese in amore, novità sul lavoro e qualche momento di tensione. Scopri cosa ti aspetta e quali sono i segni più favoriti della giornata. La Luna in Bilancia invita a cercare equilibrio nei rapporti personali. Per alcuni segni sarà una giornata ricca di occasioni, mentre altri dovranno affrontare piccoli imprevisti con pazienza. Gemelli, Bilancia e Leone possono contare su un clima favorevole alle relazioni. Ariete e Capricorno dovranno invece evitare discussioni inutili. Ecco le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali. Oroscopo del 6 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna Ariete Qualche tensione sentimentale richiede diplomazia. Sul lavoro evitate decisioni impulsive. Consiglio: dedicate più tempo al relax. Toro La famiglia …