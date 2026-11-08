ll ritorno della vita bassa, ma con dettagli nuovi effetto corsetto

La moda fa un salto indietro negli anni Duemila e riporta alla ribalta i jeans a vita bassissima. La tendenza più discussa del passato torna protagonista nel 2026, ma con dettagli nuovi, abbinamenti sofisticati e un sorprendente effetto corsetto. Sembravano destinati a rimanere un ricordo delle fotografie di Britney Spears, Paris Hilton e Christina Aguilera. Invece, i jeans a vita bassa tornano prepotentemente di moda, conquistando passerelle e guardaroba. La nuova tendenza riscopre i pantaloni che scendono sui fianchi, lasciando scoperta una parte dell’addome e rivoluzionando nuovamente le proporzioni della silhouette. Il ritorno della vita ultra bassa nel 2026 porta la firma di grandi maison come McQueen e Diesel. Proprio dalle passerelle arrivano modelli estremi, caratterizzati da tagli audaci e …

La moda fa un salto indietro negli anni Duemila e riporta alla ribalta i jeans a vita bassissima. La tendenza più discussa del passato torna protagonista nel 2026, ma con dettagli nuovi, abbinamenti sofisticati e un sorprendente effetto corsetto.

Sembravano destinati a rimanere un ricordo delle fotografie di Britney Spears, Paris Hilton e Christina Aguilera. Invece, i jeans a vita bassa tornano prepotentemente di moda, conquistando passerelle e guardaroba. La nuova tendenza riscopre i pantaloni che scendono sui fianchi, lasciando scoperta una parte dell’addome e rivoluzionando nuovamente le proporzioni della silhouette.

Il ritorno della vita ultra bassa nel 2026 porta la firma di grandi maison come McQueen e Diesel. Proprio dalle passerelle arrivano modelli estremi, caratterizzati da tagli audaci e costruzioni studiate per valorizzare il fondoschiena. Ma rispetto al passato, oggi questa moda può essere interpretata anche in maniera più elegante e discreta.

Jeans a vita bassissima: il ritorno degli anni Duemila

Il modello simbolo di questa rivoluzione è il cosiddetto bumster, introdotto da Alexander McQueen negli anni Novanta. La sua particolarità è il punto vita estremamente ribassato, che modifica completamente la linea dei pantaloni.

Per il 2026 torna anche l’effetto corsetto sul fondoschiena, ottenuto attraverso cuciture, tagli e strutture che enfatizzano le forme. Accanto alle versioni più provocatorie trovano spazio jeans morbidi, modelli larghi e pantaloni dal taglio essenziale, più semplici da indossare quotidianamente.

Come indossare i jeans a vita bassa nel 2026

Gli abbinamenti più eleganti e facili da copiare

Per interpretare questa tendenza senza esagerare, il segreto è bilanciare le proporzioni. I jeans ribassati si abbinano perfettamente a camicie morbide, maglioni leggermente oversize e giacche strutturate. Per un look raffinato bastano un blazer, una cintura discreta e un paio di mocassini.

Chi preferisce uno stile più grintoso può scegliere un top aderente, una giacca di pelle e stivaletti. La vera novità è la libertà di interpretazione: la vita bassa non deve necessariamente essere estrema per seguire la tendenza.

Il ritorno dei jeans a vita bassa dimostra quanto la moda ami reinventare il passato. Nel 2026 questo capo torna a dividere e affascinare, offrendo nuove possibilità per creare outfit originali, moderni e personali.