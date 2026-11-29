Domenica 29 novembre 2026, le stelle invitano a vivere una giornata di emozioni, incontri e piccoli chiarimenti! La Luna in Leone accende il desiderio di stare insieme, ma alcuni segni dovranno fare attenzione alle discussioni. Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi a tutti i segni zodiacali. L’oroscopo di oggi, domenica 29 novembre, mette al centro i sentimenti, i rapporti familiari e la necessità di trovare un equilibrio tra impegni e riposo. Per alcuni sarà una giornata perfetta per uscire, mentre altri preferiranno la tranquillità domestica. Secondo le previsioni astrologiche del 29 novembre 2026, la comunicazione sarà fondamentale. Ecco cosa suggeriscono le stelle per amore, amicizie e vita quotidiana. Oroscopo 29 novembre: le previsioni segno per segno Ariete: attenzione alle incomprensioni …