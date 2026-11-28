Sabato 28 novembre 2026, le stelle promettono una giornata ricca di emozioni, incontri e piccoli cambiamenti! La Luna in Cancro mette al centro sentimenti, famiglia e rapporti personali. Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi ai dodici segni zodiacali e chi potrà vivere un weekend speciale. L’oroscopo di oggi, sabato 28 novembre, invita a dedicare maggiore attenzione agli affetti e al benessere personale. Per alcuni segni sarà il momento ideale per organizzare un incontro romantico, mentre altri dovranno affrontare qualche incomprensione. Secondo le previsioni astrologiche del 28 novembre 2026, la comunicazione sarà fondamentale per ritrovare serenità. Ecco cosa suggeriscono le stelle per amore, amicizie e vita quotidiana. Oroscopo 28 novembre: le previsioni segno per segno Ariete: attenzione al nervosismo La Luna …