Elegante, profumata e completamente naturale: la ghirlanda di Natale fai da te è una delle decorazioni più belle da realizzare durante le feste! Bastano rami verdi, bacche colorate e qualche fiore per creare una composizione spettacolare, perfetta da appendere alla porta oppure utilizzare come centrotavola natalizio.
La ghirlanda di Natale fatta in casa è una decorazione tradizionale capace di rendere ogni ambiente più accogliente. Non occorre essere esperti di composizioni floreali: con un po’ di pazienza e i materiali giusti si può ottenere un risultato davvero sorprendente.
Il segreto per una ghirlanda natalizia elegante e originale è combinare elementi naturali di colori, dimensioni e consistenze differenti. Rami di abete, rosmarino, eucalipto e bacche decorative creano una composizione raffinata, senza bisogno di acquistare costosi addobbi.
Occorrente per realizzare la ghirlanda di Natale
- 1 ramo lungo e flessibile di salice o vite
- Rametti di abete argentato
- Rametti di rosmarino e alloro
- Rami di eucalipto e mirto
- Bacche decorative di rosa canina
- Piccole rose oppure fiori secchi
- Ortensie essiccate
- Filo di ferro da fiorista
- Forbici da potatura
- Guanti da giardinaggio
- Un nastrino per appenderla, facoltativo
Per questa decorazione considerate circa un’ora e mezza di lavoro. I materiali possono essere sostituiti con altri rami e fiori disponibili dal fiorista.
Come fare una ghirlanda di Natale passo dopo passo
- 1. Preparate la base: piegate delicatamente il ramo flessibile formando un cerchio. Intrecciate le estremità e fissatele con il filo metallico.
- 2. Sistemate il verde: distribuite piccoli rami di abete, alloro e rosmarino lungo tutta la circonferenza, orientandoli nella stessa direzione.
- 3. Fissate i rametti: avvolgete il filo da fiorista intorno alla base, aggiungendo nuovi elementi ogni pochi centimetri senza tagliare continuamente il filo.
- 4. Aggiungete volume: inserite eucalipto, mirto e ortensie essiccate, alternando foglie grandi e piccole per riempire eventuali spazi vuoti.
- 5. Decorate con le bacche: distribuite piccoli mazzetti colorati in tre o cinque punti, creando un effetto armonioso.
- 6. Completate: aggiungete qualche fiore, controllate la forma circolare e tagliate i rametti che sporgono eccessivamente.
- 7. Posizionate: fissate un gancio resistente per appenderla oppure sistematela al centro della tavola.
Il segreto per una ghirlanda natalizia bellissima
Per una ghirlanda fai da te perfetta, alternate tonalità di verde e distribuite le decorazioni più vistose in numero dispari. Evitate di appesantire la composizione: la bellezza sta nell’equilibrio naturale.
Se utilizzate la ghirlanda come centrotavola, tenetela lontana dalle fiamme e non lasciate bacche ornamentali a contatto con gli alimenti. Con i rametti avanzati potete realizzare anche piccoli segnaposto.
Il risultato sarà una decorazione natalizia unica, realizzata con le vostre mani, capace di rendere ancora più speciale la casa durante le feste!