Elegante, profumata e completamente naturale: la ghirlanda di Natale fai da te è una delle decorazioni più belle da realizzare durante le feste! Bastano rami verdi, bacche colorate e qualche fiore per creare una composizione spettacolare, perfetta da appendere alla porta oppure utilizzare come centrotavola natalizio. La ghirlanda di Natale fatta in casa è una decorazione tradizionale capace di rendere ogni ambiente più accogliente. Non occorre essere esperti di composizioni floreali: con un po’ di pazienza e i materiali giusti si può ottenere un risultato davvero sorprendente. Il segreto per una ghirlanda natalizia elegante e originale è combinare elementi naturali di colori, dimensioni e consistenze differenti. Rami di abete, rosmarino, eucalipto e bacche decorative creano una composizione raffinata, senza bisogno …

Elegante, profumata e completamente naturale: la ghirlanda di Natale fai da te è una delle decorazioni più belle da realizzare durante le feste! Bastano rami verdi, bacche colorate e qualche fiore per creare una composizione spettacolare, perfetta da appendere alla porta oppure utilizzare come centrotavola natalizio.

La ghirlanda di Natale fatta in casa è una decorazione tradizionale capace di rendere ogni ambiente più accogliente. Non occorre essere esperti di composizioni floreali: con un po’ di pazienza e i materiali giusti si può ottenere un risultato davvero sorprendente.

Il segreto per una ghirlanda natalizia elegante e originale è combinare elementi naturali di colori, dimensioni e consistenze differenti. Rami di abete, rosmarino, eucalipto e bacche decorative creano una composizione raffinata, senza bisogno di acquistare costosi addobbi.

Occorrente per realizzare la ghirlanda di Natale

1 ramo lungo e flessibile di salice o vite

Rametti di abete argentato

Rametti di rosmarino e alloro

Rami di eucalipto e mirto

Bacche decorative di rosa canina

Piccole rose oppure fiori secchi

Ortensie essiccate

Filo di ferro da fiorista

Forbici da potatura

Guanti da giardinaggio

Un nastrino per appenderla, facoltativo

Per questa decorazione considerate circa un’ora e mezza di lavoro. I materiali possono essere sostituiti con altri rami e fiori disponibili dal fiorista.

Come fare una ghirlanda di Natale passo dopo passo

1. Preparate la base: piegate delicatamente il ramo flessibile formando un cerchio. Intrecciate le estremità e fissatele con il filo metallico.

piegate delicatamente il ramo flessibile formando un cerchio. Intrecciate le estremità e fissatele con il filo metallico. 2. Sistemate il verde: distribuite piccoli rami di abete, alloro e rosmarino lungo tutta la circonferenza, orientandoli nella stessa direzione.

distribuite piccoli rami di abete, alloro e rosmarino lungo tutta la circonferenza, orientandoli nella stessa direzione. 3. Fissate i rametti: avvolgete il filo da fiorista intorno alla base, aggiungendo nuovi elementi ogni pochi centimetri senza tagliare continuamente il filo.

avvolgete il filo da fiorista intorno alla base, aggiungendo nuovi elementi ogni pochi centimetri senza tagliare continuamente il filo. 4. Aggiungete volume: inserite eucalipto, mirto e ortensie essiccate, alternando foglie grandi e piccole per riempire eventuali spazi vuoti.

inserite eucalipto, mirto e ortensie essiccate, alternando foglie grandi e piccole per riempire eventuali spazi vuoti. 5. Decorate con le bacche: distribuite piccoli mazzetti colorati in tre o cinque punti, creando un effetto armonioso.

distribuite piccoli mazzetti colorati in tre o cinque punti, creando un effetto armonioso. 6. Completate: aggiungete qualche fiore, controllate la forma circolare e tagliate i rametti che sporgono eccessivamente.

aggiungete qualche fiore, controllate la forma circolare e tagliate i rametti che sporgono eccessivamente. 7. Posizionate: fissate un gancio resistente per appenderla oppure sistematela al centro della tavola.

Il segreto per una ghirlanda natalizia bellissima

Per una ghirlanda fai da te perfetta, alternate tonalità di verde e distribuite le decorazioni più vistose in numero dispari. Evitate di appesantire la composizione: la bellezza sta nell’equilibrio naturale.

Se utilizzate la ghirlanda come centrotavola, tenetela lontana dalle fiamme e non lasciate bacche ornamentali a contatto con gli alimenti. Con i rametti avanzati potete realizzare anche piccoli segnaposto.

Il risultato sarà una decorazione natalizia unica, realizzata con le vostre mani, capace di rendere ancora più speciale la casa durante le feste!