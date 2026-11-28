Casette di legno illuminate, profumo di cannella, vin brulé e decorazioni scintillanti: i mercatini di Natale trasformano le città europee in luoghi incantati! Dall’Italia alla Germania, ecco 15 destinazioni da scoprire durante le festività natalizie del 2026.
I mercatini di Natale più belli d’Europa sono perfetti per organizzare un weekend romantico, una vacanza in famiglia oppure un viaggio alla ricerca di regali originali. Ogni città custodisce tradizioni particolari, specialità gastronomiche e suggestivi allestimenti.
Se state programmando una vacanza ai mercatini di Natale 2026, queste quindici mete meritano una visita. Tra borghi medievali, capitali eleganti e paesaggi alpini, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta.
I 15 mercatini di Natale da visitare in Europa nel 2026
- 1. Rango, Italia: antico borgo trentino dove le bancarelle occupano portici e cantine storiche. Appuntamenti in giornate selezionate dal 14 novembre al 31 dicembre.
- 2. Merano, Italia: lungo la passeggiata del Passirio, casette illuminate, strudel e musica natalizia. Dal 26 novembre al 6 gennaio 2027.
- 3. Bolzano, Italia: Piazza Walther ospita artigianato, decorazioni e specialità altoatesine. Dal 27 novembre al 6 gennaio 2027.
- 4. Verona, Italia: ottanta chalet natalizi tra le piazze storiche e la suggestiva Arena. Dal 20 novembre al 27 dicembre.
- 5. Basilea, Svizzera: nelle piazze Barfüsserplatz e Münsterplatz troverete addobbi artigianali e dolci tradizionali. Dal 26 novembre al 23 dicembre.
- 6. Montreux, Svizzera: oltre 150 chalet affacciati sul Lago Lemano e lo spettacolare Babbo Natale volante. Dal 20 novembre al 24 dicembre.
- 7. Zagabria, Croazia: mercatini, spettacoli, luminarie e piste di pattinaggio animano il centro. Dal 28 novembre al 7 gennaio 2027.
- 8. Innsbruck, Austria: atmosfera alpina e mercatini sotto il famoso Tettuccio d’Oro. Nel centro storico dal 13 novembre al 23 dicembre.
- 9. Budapest, Ungheria: Piazza Vörösmarty offre specialità tipiche e artigianato. Dal 13 novembre al 31 dicembre.
- 10. Bruges, Belgio: il centro medievale diventa un villaggio luminoso grazie a Winter Glow. Dal 20 novembre al 3 gennaio 2027.
- 11. Bruxelles, Belgio: oltre 200 chalet e un’atmosfera magica intorno alla Grand-Place. Dal 27 novembre al 3 gennaio 2027.
- 12. Parigi, Francia: ai piedi della Torre Eiffel, sessanta chalet propongono dolci, bevande calde e regali. Dal 5 dicembre al 3 gennaio 2027.
- 13. Londra, Regno Unito: Winter Wonderland a Hyde Park offre mercatini, spettacoli e giostre. Dal 19 novembre al 3 gennaio 2027.
- 14. Madrid, Spagna: Plaza Mayor si riempie di bancarelle, musica e decorazioni. Da fine novembre al 31 dicembre.
- 15. Monschau, Germania: un borgo fiabesco tra case a graticcio e luci natalizie. Dal 27 novembre al 20 dicembre.
Come organizzare un viaggio ai mercatini di Natale
- Scegliete le date: verificate aperture e orari ufficiali, perché alcuni mercatini terminano prima del 25 dicembre.
- Prenotate in anticipo: voli e alberghi possono essere particolarmente richiesti nei fine settimana dell’Avvento.
- Preparate l’itinerario: alternate bancarelle, monumenti e degustazioni delle specialità locali, senza dimenticare abiti caldi e scarpe comode.
I mercatini natalizi europei regalano un’esperienza che va oltre lo shopping: permettono di scoprire tradizioni, sapori e città affascinanti. Scegliete la vostra destinazione preferita e lasciatevi conquistare dalla magia del Natale!