Casette di legno illuminate, profumo di cannella, vin brulé e decorazioni scintillanti: i mercatini di Natale trasformano le città europee in luoghi incantati! Dall’Italia alla Germania, ecco 15 destinazioni da scoprire durante le festività natalizie del 2026. I mercatini di Natale più belli d’Europa sono perfetti per organizzare un weekend romantico, una vacanza in famiglia oppure un viaggio alla ricerca di regali originali. Ogni città custodisce tradizioni particolari, specialità gastronomiche e suggestivi allestimenti. Se state programmando una vacanza ai mercatini di Natale 2026, queste quindici mete meritano una visita. Tra borghi medievali, capitali eleganti e paesaggi alpini, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta. I 15 mercatini di Natale da visitare in Europa nel 2026 1. Rango, Italia: antico borgo trentino dove …