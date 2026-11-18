L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, porta novità in amore, lavoro e fortuna. Scopriamo quali segni saranno favoriti dalle stelle e chi dovrà affrontare qualche difficoltà.
Secondo le previsioni astrologiche di Ginny, pubblicate da Fanpage, la Luna nel segno dei Pesci favorisce sensibilità, intuizione ed emozioni profonde. La sua armonia con Mercurio in Scorpione rende particolarmente ricettivi i segni d’acqua.
La giornata promette soddisfazioni soprattutto a Pesci, Bilancia e Ariete, mentre Vergine e Acquario dovranno prestare maggiore attenzione. Vediamo cosa riservano le stelle a ciascun segno zodiacale.
Oroscopo 18 novembre 2026: le previsioni segno per segno
- Ariete – Voto 8,5: Marte e Giove regalano energia e determinazione. In amore supererete qualche insicurezza, mentre sul lavoro potrete dimostrare il vostro valore. La fortuna sostiene le iniziative coraggiose.
- Toro – Voto 6,5: Luna e Venere proteggono i sentimenti, ma sarete particolarmente suscettibili. Evitate discussioni inutili e accettate le critiche con maggiore serenità. Meglio concedersi qualche momento di tranquillità.
- Gemelli – Voto 7: La Luna invita a rallentare. In amore servono dolcezza e comprensione, mentre sul lavoro sarà importante concentrarsi su un impegno alla volta.
- Cancro – Voto 8: Intuito e creatività saranno protagonisti. Potrete prendere decisioni importanti, cambiare abitudini e migliorare i rapporti personali. Favoriti anche i nuovi progetti professionali.
- Leone – Voto 7: Qualche incomprensione potrebbe complicare le relazioni. Nonostante questo, energia e sicurezza personale vi aiuteranno a superare gli ostacoli con determinazione.
- Vergine – Voto 5,5: Giornata delicata, caratterizzata da ansie e preoccupazioni. Evitate di ingigantire i problemi e concedetevi una pausa. Sul lavoro meglio procedere senza fretta.
- Bilancia – Voto 9: Venere aumenta fascino e sicurezza. Ottime opportunità sentimentali e professionali. È il momento ideale per esprimere le vostre idee e farvi notare.
- Scorpione – Voto 7,5: Luna e Mercurio rafforzano intuito e capacità comunicative. Saprete affrontare eventuali critiche con intelligenza. In amore cresce il magnetismo.
- Sagittario – Voto 7: Entusiasmo e vitalità non mancano, ma attenzione alle aspettative esagerate. In amore e sul lavoro servirà maggiore equilibrio.
- Capricorno – Voto 7: La situazione migliora gradualmente. Preferirete tranquillità e riservatezza, soprattutto nei sentimenti. Il lavoro individuale porterà soddisfazioni.
- Acquario – Voto 5,5: Mercurio e Marte contrari possono provocare distrazioni e incomprensioni. Pensate prima di parlare ed evitate decisioni impulsive.
- Pesci – Voto 9,5: Siete il segno più fortunato della giornata! Luna e Mercurio favoriscono intuizioni, scelte personali e sentimenti. Seguite il cuore senza trascurare il vostro benessere.
Il segno più fortunato del 18 novembre è Pesci, seguito dalla Bilancia. Per Vergine e Acquario, invece, sarà importante mantenere la calma. Le stelle invitano tutti ad ascoltare le proprie emozioni e ad affrontare la giornata con fiducia.