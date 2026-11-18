L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, porta novità in amore, lavoro e fortuna. Scopriamo quali segni saranno favoriti dalle stelle e chi dovrà affrontare qualche difficoltà. Secondo le previsioni astrologiche di Ginny, pubblicate da Fanpage, la Luna nel segno dei Pesci favorisce sensibilità, intuizione ed emozioni profonde. La sua armonia con Mercurio in Scorpione rende particolarmente ricettivi i segni d’acqua. La giornata promette soddisfazioni soprattutto a Pesci, Bilancia e Ariete, mentre Vergine e Acquario dovranno prestare maggiore attenzione. Vediamo cosa riservano le stelle a ciascun segno zodiacale. Oroscopo 18 novembre 2026: le previsioni segno per segno Ariete – Voto 8,5: Marte e Giove regalano energia e determinazione. In amore supererete qualche insicurezza, mentre sul lavoro potrete dimostrare il vostro …