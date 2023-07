Oroscopo dell’amore, l’influenza di Artemide in Agosto: i segni più fortunati

Questo Agosto 2023 può rivelarsi davvero incredibile per alcuni segni zodiacali: la lista di coloro che saranno baciati dalla fortuna.

Siamo nel pieno del periodo estivo, fatto di relax, nuove conoscenze e per alcuni, maggior tempo da dedicare alle persone più care. Tuttavia, l’influenza dei pianeti può realmente andare ad intaccare su ciò che accade nella nostra sfera emotiva, e di conseguenza, negli eventi che ci presentano davanti.

L’importante è saper cogliere le opportunità e agire in maniera corretta di fronte a possibili scelte, e questo mese le situazioni possono essere molteplici. Come molti sapranno, le calde temperature influiscono in maniera significativa sul nostro umore, spesso in maniera negativa; proprio per questo vogliamo strappare un sorriso a coloro che nel mese di Agosto avranno di fronte a sé diverse occasioni nella sfera amorosa. Vediamo dunque quali saranno i segni più fortunati di Agosto 2023 secondo Artemide.

Amore: i segni fortunati di Agosto 2023

Leone: indubbiamente al primo posto. Agosto infatti, sarà un mese promettente, caratterizzato da avventure romantiche ed emozionanti. Per i single sarà fondamentale concentrarsi sulla qualità degli incontri, visto che se saranno piacevoli per entrambi, porteranno relazioni intense con persone che sembrano essere state mandate dal destino. Anche per il Leone in coppia si prospettano piacevoli sorprese nella seconda metà del mese.

Toro: nella lista c’è sicuramente lui, il segno che verrà travolto da un’ondata di fortuna, ma solo se ne saprà cogliere i segnali. Questo infatti, è un periodo di azione, che vedrà arrivare i suoi frutti solamente se saprà prendere al balzo l’occasione che si presenterà davanti a sé. Il consiglio per i single è quello di non rimanere passivi davanti alle opportunità, visto che anche se non sarà l’occasione della vita, potrà comunque rivelarsi una conferma del proprio fascino. Per i Toro in coppia, si prospetta un periodo davvero piacevole, caratterizzato da tranquillità, armonia e benessere familiare.

Vergine: i single devono tenersi forte, perchè Agosto sarà il mese del decollo. Sono infatti in arrivo diversi cambiamenti che possono riguardare nuove, ma anche vecchie conoscenze. A stravolgere la situazione potrebbe essere una dichiarazione d’amore inaspettata o un invito romantico. Per i Vergine in coppia invece, questo mese potrebbe rappresentare delle sfide, dovute da diverse incomprensioni che potrebbero tramutarsi in conflitti seri. Il consiglio sia per i single che per chi è in coppia è quello di preservare la pace e lasciare andare il corso degli eventi senza affrettare.

Bilancia: anche per voi single della Bilancia Agosto 2023 promette un incontro davvero significativo, caratterizzato da una passione travolgente che se affrontata in maniera positiva, potrebbe rivelarsi reciproca. Se questa ondata di emozioni sarà accolta da entrambi, la conoscenza potrebbe rivelarsi qualcosa di davvero importante. Anche per la Bilancia in coppia si prospettano opportunità: la seconda metà del mese offre l’occasione di ravvivare il rapporto, solo se si coglie l’occasione di passare del tempo piacevole insieme. Consiglio? Ascolta il tuo cuore.

Ariete: questo mese è spezzato in due per l’Ariete; da una parte troviamo i single, che se espanderanno la loro cerchia sociale potranno avere delle sorprese inaspettate, dovute dall’elevata fortuna di questo mese. D’altro canto in coppia, alcune tensioni potrebbero portare a fare un passo indietro e riflettere sulle proprie relazioni; questo se i dubbi e le incertezze non vengono affrontate. Parola d’ordine? Opportunità.