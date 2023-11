Oroscopo dell’amicizia: questi segni zodiacali fanno fatica a fidarsi | Rispetta i loro tempi

L’oroscopo dell’amicizia serve per capire quali segni zodiacali possono legare maggiormente tra loro, quali sono le reali affinità.

Capita alle volte, in amicizia come in amore, di avere un’affinità inspiegabile con una persona o, al contrario, di non riuscire proprio a legare con qualcuno. Questo dipende sicuramente dai tratti caratteriali e dalla personalità, ma anche da quale segno zodiacale ci contraddistingue.

L’amicizia è un sentimento molto importante, proprio come l’amore, e a differenza di questo può dare benefici a lungo termine maggiori e arrecare anche meno sofferenza. Aristotele diceva che l’amicizia è una sola anima che abita in due cuori, come un solo cuore che però batte in due anime. Non è solo la filosofia però a decidere come stanno le cose e come ci si lega alle persone. Anche l’astrologia fornisce un grande contributo nel determinare come le relazioni si instaurino tra alcune persone mentre tra altre non c’è proprio affinità.

Oroscopo dell’amicizia: quali sono i segni che legano di più e perché

Secondo diverse teorie astrologiche che provano a spiegare i legami che sono alla base di una amicizia alcuni segni legano in base agli elementi. Ad esempio i segni di Terra e d’Acqua andrebbero più d’accordo tra di loro, come quelli di Fuoco e Aria. Altri astrologi invece individuano che i migliori amici sono le persone nate nello stesso nostro periodo dell’anno. Insomma ci sono diversi modi di pensare, ma anche combinazioni che rappresentano sostanzialmente la realtà. Vediamo quali sono i segni che vanno più d’accordo e quali invece quelli che non riescono proprio a fidarsi.

Alcuni segni dello zodiaco non riescono a costruire proprio legami tra loro, secondo gli astrologi di Astrotalk i peggiori a creare rapporti di amicizia sono quattro. Il segno del Cancro, è molto profondo emotivamente e premuroso, ma costruisce muri attorno al proprio cuore per cui molto difficilmente si riesce a far breccia nei suoi sentimenti. Lo Scorpione invece è molto intenso e passionale, ma nell’aprirsi con gli altri tende ad essere molto selettivo. Conquistarlo non è semplice, ma sicuramente i nati sotto questo segno, una volta agguantati, possono dare più di tutti.

Il Capricorno è molto ambizioso, ma anche pratico e riservato per questo non amano mettere le persone al primo posto, ma i loro obiettivi. Rispetto alle questioni di cuore preferiscono quindi connettersi agli altri per motivi di lavoro, o per qualsiasi altro obiettivo si siano prefissati, che non riguardi i sentimenti. I nati sotto il segno dell’Acquario invece non amano essere molto amichevoli perché preferiscono la loro indipendenza e l’assoluta libertà. Mantengono la loro autonomia emotiva quindi per poter far breccia nel loro cuore bisogna comprendere appieno questa loro esigenza.