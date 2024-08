Oroscopo della settimana, i 3 segni più fortunati della fine del mese di agosto

Le stelle parlano chiaro: i 3 segni più fortunati della settimana sono proprio loro. Due segni d’aria e un segno d’acqua, tutti con tre caratteristiche diverse ma con uno scopo ben preciso: raggiungere i loro obiettivi sia nella carriera che nelle relazioni.

Questa potrebbe essere per loro l’inizio di una nuova avventura, chiudere il mese di agosto e dare il benvenuto al mese di settembre in questo modo non è da tutti. Scopri cosa dice l’oroscopo sui segni più fortunati della settimana!

I 3 segni più fortunati della settimana

Cosa dicono le stelle riguardo l’ultima settimana del mese di agosto? Ecco i 3 segni più fortunati da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre!

Gemelli con Marte, Giove e luna in congiunzione

A partire da lunedì apri bene gli occhi, specialmente a lavoro: potrebbe arrivare per te una bella notizia che potrebbe dare una svolta alla tua carriera! Il giorno più fortunato della settimana è proprio il lunedì, mentre a partire da venerdì il pianeta Venere tornerà favorevole.

La tua curiosità e il tuo essere intuitivo in maniera quasi ossessiva, caro Gemelli, potrebbero portarti molto lontano. Porta attenzione, però, a non andare oltre i limiti, altrimenti la fortuna potrebbe non esserti poi così di aiuto!

Ancora fortuna per la Bilancia

Il tuo giorno più fortunato della settimana è sabato, ma a partire da lunedì inizierai a vivere delle giornate fatte di amore e… tanta fortuna! Il pianeta Venere finalmente entrerà nel tuo segno, ti porterà così tanta fortuna che l’inizio di settembre potrebbe diventare per te indimenticabile.

Bilancia, la tua calma e la tua fedeltà ti hanno sempre accompagnato nonostante tu abbia passato numerose tempeste. Verrai sicuramente ripagato con un pizzico di fortuna specialmente per quanto riguarda le relazioni di coppia!

Pesci fortunato a partire da… ora

Il tuo essere sognatore, misterioso e a tratti sfuggente, caro Pesci, non ha di certo aiutato in questi lunghi e intensi mesi estivi. Ti lasci alle spalle un’estate di alti e bassi, ma il mese di settembre sembra promettere proprio bene.

La fortuna arriverà anche per te e questa sembrerebbe essere la settimana ideale in cui fare i passi più lunghi della gamba. Venere non sarà più in opposizione e ti sembrerà quasi di poter finalmente tornare a respirare. I primi due giorni della settimana potrebbero essere un po’ stressanti, a causa di Marte in posizione sfavorevole, ma i giorni successivi la fortuna arriverà finalmente in tuo aiuto.