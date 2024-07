Oroscopo del weekend, i 3 segni più fortunati

Il fine settimana è alle porte, siamo nel bel mezzo del periodo estivo e tante persone potranno finalmente partire per le tanto attese ferie. Questo sarà il penultimo weekend del mese di luglio, a partire dall’inizio della prossima settimana subentrerà il segno zodiacale del Leone fino alla metà del prossimo mese. Cosa dice l’oroscopo per quanto riguarda il weekend? Quali sono i segni più fortunati? Ecco chi potrebbe andare incontro alla fortuna…

I segni più fortunati nel fine settimana

Sono 3 i segni più fortunati nel weekend del 20- 21 luglio, se fai parte di uno di questi segni zodiacali devi assolutamente prendere in mano la situazione e lanciarti in nuove sfide. La fortuna girerà dalla tua parte!

Partiamo dall’undicesimo segno dello zodiaco, ovvero l’Acquario, con la Luna a favore tutto sembrerà prendere una piega diversa. Se fino ad oggi hai pensato che qualcuno ce l’avesse con te, sappi che questo fine settimana sarà per te molto significativo a livello emotivo.

Ti sentirai più forte e senza dubbio vivrai un weekend in cui l’amore e la felicità sembreranno prevalere su tutto. Anche in ambito lavorativo potresti ricevere delle notizie che aspettavi da tempo. Insomma, questo potrebbe essere il mese del tuo cambiamento! D’altronde, rientri anche tra i segni zodiacali più fortunati del 2024!

Un colpo di fortuna anche per il segno del Toro, sia in amore che in amicizia, specialmente per quanto riguarda la famiglia tutto sembrerà andare bene. Non mancheranno le dimostrazioni d’affetto da parte di chi ami e anche tu ti sentirai più propenso a condividere i tuoi sentimenti.

Non solo, anche il lavoro potrebbe darti tante soddisfazioni: potresti ricevere una proposta e sentirti molto più appagato rispetto ad ora. Realizzare i tuoi sogni ti sembrerà molto più semplice con la fortuna dalla tua parte!

Il terzo segno zodiacale fortunato nel fine settimana è il Capricorno. Nonostante ci saranno delle piccole discussioni in famiglia durante i giorni di sabato e domenica, sarai in grado di affrontarle con serenità.

Vedrai arrivare tanta fortuna in ambito lavorativo ma anche a livello personale, potrai fare finalmente il viaggio che tanto aspettavi e desideravi da tantissimo tempo e sfruttare al meglio questa tua occasione. Insomma, questo sarà un weekend che probabilmente non dimenticherai più!