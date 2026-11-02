Oroscopo del 2 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali

Lunedì 2 novembre 2026: una nuova settimana comincia tra emozioni, opportunità professionali e qualche sorpresa sentimentale. Scopri cosa riservano le stelle al tuo segno zodiacale.
Oroscopo di oggi: le previsioni segno per segno
Ariete
Amore: cresce il bisogno di sincerità e complicità. Lavoro: la determinazione porta riconoscimenti. Fortuna: un’occasione inattesa merita attenzione.
Toro
Amore: lasciate maggiore libertà al partner. Lavoro: arrivano apprezzamenti per le vostre capacità. Fortuna: gli sforzi passati iniziano a dare risultati.
Gemelli
Amore: incontri interessanti per i single. Lavoro: attenzione alle distrazioni e ai dettagli. Fortuna: meglio evitare acquisti impulsivi.
Cancro
Amore: cercate serenità e comprensione. Lavoro: l’impegno quotidiano viene premiato. Fortuna: concedetevi qualche momento di relax.
Leone
Amore: passione in aumento, ma evitate la gelosia. Lavoro: efficienza e rapidità vi distinguono. Fortuna: non affaticatevi eccessivamente.
Vergine
Amore: qualche progetto procede lentamente. Lavoro: collaborazione positiva con i colleghi. Fortuna: le amicizie regalano piacevoli novità.
Bilancia
Amore: chiarite le incomprensioni senza ostinarvi. Lavoro: non lasciatevi coinvolgere dalle polemiche. Fortuna: ritrovate entusiasmo nelle vostre passioni.
Scorpione
Amore: sentimenti intensi e relazioni più profonde. Lavoro: nuove iniziative promettenti. Fortuna: energia e fiducia vi accompagnano.
Sagittario
Amore: nuove conquiste e maggiore complicità. Lavoro: qualche imprevisto richiede creatività. Fortuna: controllate attentamente le spese.
Capricorno
Amore: non affrettate decisioni importanti. Lavoro: arrivano conferme e riconoscimenti. Fortuna: i sacrifici compiuti portano soddisfazioni.
Acquario
Amore: attenzione alle gelosie, incontri stimolanti per i single. Lavoro: riuscirete a risolvere una difficoltà. Fortuna: movimento e attività fisica favoriscono il benessere.
Pesci
Amore: progetti importanti per le coppie. Lavoro: un’intuizione conquista consensi. Fortuna: armonia e serenità familiare.
Il consiglio delle stelle
Questo lunedì invita tutti i segni a ritrovare equilibrio tra sentimenti, impegni e desideri personali. La pazienza e il dialogo saranno preziosi per iniziare la settimana con il piede giusto.