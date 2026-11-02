Oroscopo del 2 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali

Lunedì 2 novembre 2026: una nuova settimana comincia tra emozioni, opportunità professionali e qualche sorpresa sentimentale. Scopri cosa riservano le stelle al tuo segno zodiacale. Oroscopo di oggi: le previsioni segno per segno Ariete Amore: cresce il bisogno di sincerità e complicità. Lavoro: la determinazione porta riconoscimenti. Fortuna: un’occasione inattesa merita attenzione. Toro Amore: lasciate maggiore libertà al partner. Lavoro: arrivano apprezzamenti per le vostre capacità. Fortuna: gli sforzi passati iniziano a dare risultati. Gemelli Amore: incontri interessanti per i single. Lavoro: attenzione alle distrazioni e ai dettagli. Fortuna: meglio evitare acquisti impulsivi. Cancro Amore: cercate serenità e comprensione. Lavoro: l’impegno quotidiano viene premiato. Fortuna: concedetevi qualche momento di relax. Leone Amore: passione in aumento, ma evitate la gelosia. Lavoro: …