Oroscopo oggi 1 novembre, come inizia il mese

Oroscopo di oggi, domenica 1 novembre 2026: amore, famiglia e nuove emozioni protagonisti della giornata di Ognissanti. Scopri cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali. Novembre comincia con una domenica dedicata agli affetti e alla riflessione. La Luna in Leone regala entusiasmo ad alcuni segni, mentre altri dovranno affrontare piccoli contrasti familiari e questioni rimaste in sospeso. Secondo le previsioni astrologiche del 1 novembre, Ariete, Leone e Sagittario potranno contare su una buona energia. Toro, Scorpione e Acquario dovranno invece puntare sulla pazienza. Vediamo l’oroscopo completo. Oroscopo oggi 1 novembre: le previsioni segno per segno Ariete La Luna favorevole riaccende l’entusiasmo. Una notizia inattesa potrebbe riaprire un dialogo importante. Amore: lasciate da parte l’orgoglio e fate il primo passo. …