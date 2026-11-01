Oroscopo oggi 1 novembre, come inizia il mese

Oroscopo di oggi, domenica 1 novembre 2026: amore, famiglia e nuove emozioni protagonisti della giornata di Ognissanti. Scopri cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali.
Novembre comincia con una domenica dedicata agli affetti e alla riflessione. La Luna in Leone regala entusiasmo ad alcuni segni, mentre altri dovranno affrontare piccoli contrasti familiari e questioni rimaste in sospeso.
Secondo le previsioni astrologiche del 1 novembre, Ariete, Leone e Sagittario potranno contare su una buona energia. Toro, Scorpione e Acquario dovranno invece puntare sulla pazienza. Vediamo l’oroscopo completo.
Oroscopo oggi 1 novembre: le previsioni segno per segno
Ariete
La Luna favorevole riaccende l’entusiasmo. Una notizia inattesa potrebbe riaprire un dialogo importante. Amore: lasciate da parte l’orgoglio e fate il primo passo.
Toro
Domenica delicata nei rapporti familiari. Evitate discussioni inutili e concedetevi qualche momento di tranquillità. Consiglio: non reagite impulsivamente.
Gemelli
Le conversazioni sincere aiutano a recuperare un rapporto trascurato. Una telefonata potrebbe trasformarsi in un incontro piacevole. Amore: favorite il dialogo.
Cancro
Emozioni intense e ricordi protagonisti della giornata. La famiglia richiede attenzione, ma non dimenticate le vostre esigenze. Consiglio: proteggete la serenità.
Leone
Con la Luna nel segno siete tra i protagonisti della domenica. Incontri e momenti romantici promettono soddisfazioni. Amore: spontaneità vincente.
Vergine
Qualche tensione familiare potrebbe disturbare il pranzo domenicale. Evitate polemiche e rimandate i chiarimenti. Consiglio: scegliete la diplomazia.
Bilancia
Desiderate armonia, ma non dovete risolvere i problemi di tutti. Organizzate gli impegni lasciando spazio al riposo. Amore: cercate equilibrio.
Scorpione
Un ricordo potrebbe risvegliare emozioni profonde. La Luna dissonante invita alla prudenza nelle discussioni. Consiglio: riflettete prima di parlare.
Sagittario
Buonumore e voglia di novità accompagnano questa domenica. Una risposta positiva potrebbe incoraggiare nuovi progetti. Fortuna: occasioni interessanti.
Capricorno
Gli impegni familiari rischiano di assorbire troppe energie. Delegate qualche responsabilità e concedetevi una pausa. Benessere: riposo necessario.
Acquario
La Luna opposta potrebbe provocare incomprensioni domestiche. Chiarite le vostre esigenze senza alimentare tensioni. Amore: serve maggiore disponibilità.
Pesci
Domenica dolce e nostalgica, ideale per riscoprire il valore degli affetti. Una passeggiata aiuterà a ritrovare leggerezza. Famiglia: emozioni sincere.
L’oroscopo di domenica 1 novembre 2026 invita tutti i segni a dedicare più tempo alle persone care. La parola chiave della giornata è serenità: piccoli gesti e dialoghi sinceri possono fare la differenza.