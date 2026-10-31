Churros spagnoli al cioccolato fondente, stasera saranno il dessert giusto

Croccanti fuori, morbidi dentro e ricoperti di zucchero: i churros spagnoli al cioccolato fondente sono dolcetti fritti irresistibili, perfetti da gustare caldi con una salsa al cioccolato densa e cremosa.
I churros spagnoli fatti in casa sono una specialità della tradizione iberica, amatissima a colazione e a merenda. Si preparano con un impasto semplice a base di acqua, farina e burro, modellato in bastoncini dalla caratteristica forma rigata.
Il segreto per ottenere churros croccanti e dorati è preparare un impasto compatto e friggere alla giusta temperatura. Accompagnati da cioccolato fondente fuso, diventano una golosità alla quale è difficile resistere.
Ingredienti per i churros spagnoli al cioccolato fondente
- 250 ml di acqua
- 150 g di farina 00
- 40 g di burro
- 20 g di zucchero
- 1 pizzico di sale
- Olio di semi per friggere
- 50 g di zucchero per decorare
- 1 cucchiaino di cannella, facoltativo
- 150 g di cioccolato fondente
- 150 ml di latte intero
- 1 cucchiaino di amido di mais
Come preparare i churros spagnoli passo dopo passo
- Preparate l’impasto: versate acqua, burro, zucchero e sale in un pentolino. Portate a ebollizione mescolando delicatamente.
- Aggiungete la farina: togliete dal fuoco, versate tutta la farina e mescolate energicamente. Rimettete sul fornello per circa un minuto, finché il composto si stacca dalle pareti.
- Lasciate intiepidire: trasferite l’impasto in una ciotola e lavoratelo fino a renderlo omogeneo e privo di grumi.
- Formate i churros: inserite l’impasto in una sacca da pasticcere robusta con bocchetta grande a stella. Formate bastoncini di circa 10 centimetri su carta forno.
- Scaldate l’olio: portatelo a 170-175°C in una pentola profonda. Friggete pochi churros alla volta, evitando schizzi e mantenendo costante la temperatura.
- Fateli dorare: cuocete per circa 4-5 minuti, girandoli delicatamente. Scolateli su carta assorbente e passateli nello zucchero mescolato alla cannella.
- Preparate la salsa: scaldate il latte con l’amido di mais, mescolando con una frusta. Aggiungete il cioccolato fondente tritato e continuate a mescolare a fuoco dolce fino a ottenere una crema liscia.
- Servite: sistemate i churros ancora caldi su un piatto e accompagnateli con la salsa al cioccolato fondente, servita in una ciotolina.
Per un risultato perfetto, utilizzate una bocchetta a stella sufficientemente larga: la forma rigata favorisce una frittura uniforme. I churros spagnoli al cioccolato fondente sono migliori appena preparati, quando conservano tutta la loro fragranza. Perfetti per una colazione speciale, una merenda golosa o un dessert da condividere.