Churros spagnoli al cioccolato fondente, stasera saranno il dessert giusto

Croccanti fuori, morbidi dentro e ricoperti di zucchero: i churros spagnoli al cioccolato fondente sono dolcetti fritti irresistibili, perfetti da gustare caldi con una salsa al cioccolato densa e cremosa. I churros spagnoli fatti in casa sono una specialità della tradizione iberica, amatissima a colazione e a merenda. Si preparano con un impasto semplice a base di acqua, farina e burro, modellato in bastoncini dalla caratteristica forma rigata. Il segreto per ottenere churros croccanti e dorati è preparare un impasto compatto e friggere alla giusta temperatura. Accompagnati da cioccolato fondente fuso, diventano una golosità alla quale è difficile resistere. Ingredienti per i churros spagnoli al cioccolato fondente 250 ml di acqua 150 g di farina 00 40 g di burro …