Oroscopo di marzo: la classifica dei segni più fortunati del mese

Il mese di marzo non può iniziare senza una sana dose di previsioni in arrivo dalle stelle! Siete pronte a scoprire se il vostro segno zodiacale sarà tra i super fortunati del momento? Ecco la classifica completa fino alla prima posizione secondo l’oroscopo di PourFemme!

La classifica dei segni più fortunati nell’oroscopo di marzo!

Partiamo subito alla scoperta di chi sarà il più fortunato di marzo secondo le stelle, dall’ultima alla prima posizione della classifica! E occhio: per ogni segno c’è un consiglio che vale come un tesoro e che vi farà sbocciare come in primavera…

Capricorno

Il Capricorno avrà un gran da fare per riscattarsi dall’inverno, anche negli affari di cuore. Marzo è il mese della rinascita, ma dovrete correre per conquistare ogni centimetro della gioia che vi attende. 12° posto in classifica, ma

Consiglio del mese: basta musi lunghi, la felicità soltanto è nelle vostre mani.

Bilancia

Faticherete un po’ a trovare un equilibrio, amiche Bilancia, e per questo vi trovate vicine al fondo della classifica secondo le stelle. Sarà un mese particolarmente denso di impegni e fatica, ma potrebbe davvero valerne la pena.

Consiglio del mese: affilate le unghie, sarà bene non farsi trovare impreparati davanti alle nuove sfide.

Pesci

Amiche dei Pesci, state nuotando in un oceano di domande e non trovate ancora la giusta risposta, soprattutto nel lavoro. Dal 20 in poi, preparatevi ad accogliere un segnale degli astri: potrebbe essere il punto di svolta.

Consiglio del mese: fate tesoro di un errore del passato, forse non è stato poi così sbagliato…

Vergine

La diplomazia non è il vostro forte in questo periodo, care amiche della Vergine, e marzo conferma le tensioni che, da qualche tempo, mordono i vostri sentimenti. L’amore vi riserverà una sorpresa intorno alla metà del mese, quando la fortuna inizierà a sorridervi nuovamente…

Consiglio del mese: al cuor non si comanda, imparate ad ascoltarlo…

Scorpione

State uscendo da una parentesi difficile, e dovete darvi tempo per tornare a splendere come delle vere Scorpione! C’è ancora qualcosa che vi turba e in amore fate fatica a capire il partner, ma non mollate. Se siete single, marzo potrebbe alzare il sipario su una lieta novità…

Consiglio del mese: non è tempo di piangersi addosso, la felicità è un castello da costruire giorno per giorno.

Leone

Vi trovate a metà classifica tra i segni più e meno fortunati del mese di marzo 2022, care Leone, e forse non immaginavate di essere ancora sospese tra le ombre del passato e un curioso slancio verso il futuro. A fine mese le stelle potrebbero mettervi davanti a un bivio.

Consiglio del mese: il coraggio è anche di chi cambia idea, non abbiate paura di dire apertamente la vostra.

Gemelli

L’inverno è stato ricco di emozioni, amiche Gemelli, e la nuova stagione che avanza potrebbe regalarvene altrettante, ma soltanto se sarete in grado di allontanare le nuvole dai vostri piani, in amore e nel lavoro…

Consiglio del mese: l’ambiguità non paga mai, serve chiarezza e ora è il momento di decidere.

Acquario

Care Acquario, il vostro segno è tra i 5 più fortunati del mese di marzo e non vi aspettavate un simile risultato? Preparatevi: il meglio deve ancora arrivare e sarà solo merito vostro!

Consiglio del mese: chi va piano va sano e va lontano, ne siete la prova. Continuate così…

Sagittario

Marzo è un mese molto importante per voi, care Sagittario, con un decisivo punto di svolta all’orizzonte in ambito professionale. Preparatevi a parecchie soddisfazioni.

Consiglio del mese: aprite il vostro cuore e non scappate dal cambiamento, lasciarsi andare non è poi così male…

Cancro

Siete troppo sensibili e introverse, amiche Cancro, ma a marzo le cose cambieranno! Il terzo posto in classifica tra i segni più fortunati del periodo è tutto meritato: dal 10 in poi, belle sorprese in arrivo…

Consiglio del mese: lasciatevi quel guscio di certezze alle spalle, non ne avete più bisogno.

Toro

A un passo dal re della classifica di marzo 2022, voi del Toro splenderete per forma e sostanza nelle prossime settimane che anticipano la primavera. La salute vi sorride e vi sostiene nei passi che vi attendono: amore e lavoro non mancheranno.

Consiglio del mese: mai aspettare consigli, chi fa da sé fa per tre.

Ariete

Dulcis in fundo tutto per voi, amiche Ariete! Siete le regine assolute di marzo, con un bottino di deliziose sorprese pronte a lasciare il segno nel vostro cuore! È bene prepararsi: sarà un mese davvero ricco di fortuna e di occasioni da non perdere.

Consiglio del mese: dimenticate il passato, è tempo di rinascere lasciandosi tutto alle spalle!