Olivia Newton-John, 5 cose che non conosci sull’icona di Grease

Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni e la sua luce resta incancellabile nel firmamento dello spettacolo internazionale. Stella imperitura di Grease, nel corso della sua vita ha avuto tanti amori e riconoscimenti, ma forse alcune curiosità sulla sua storia vi sfuggono…

5 cose che non sai su Olivia Newton-John, stella di Grease

Non voleva affatto il ruolo di Sandy, che poi l’avrebbe resa celebre. Chi l’ha convinta? Proprio Travolta, a cui va il merito di averle fatto cambiare idea…

Nella sua storia di cantante c’è l’incredibile successo del suo singolo Physical! Oltre 2 milioni di dischi venduti negli States negli anni ’80 (e ancora la cantiamo a squarciagola)…

Ha lottato contro il cancro al seno, malattia che le stata diagnosticata diversi anni prima della morte.

Chloe Rose Lattanzi è il nome di sua figlia, con una carriera sulle orme della madre: è infatti una affermata cantante e attrice!

La celebre scena del ballo tra Sandy e Danny in Grease non è stata facile da portare a termine… Olivia Newton-John non avrebbe dovuto ballare sul set, ma all’improvviso si decise di introdurre la scena che avrebbe richiesto una settimana intera di riprese… Il resto è storia!