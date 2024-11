Con il fai da te puoi ottenere un olio per cuticole davvero efficace

Olio per cuticole fai da te, ecco 3 rimedi naturali per prendersi cura delle proprie mani e avere le cuticole sempre sane e mai infiammate!

Le pellicine che si trovano alla base delle unghie vanno trattate con cura, altrimenti rischiano di rovinarsi e di generare diverse infiammazioni non poco piacevoli. Per tale motivo ogni volta che si effettua una manicure casalinga è importante applicare anche un olio per le cuticole. In commercio puoi trovare tantissimi prodotti ricchi di vitamine ideali da utilizzare proprio su questa zona dell’unghia.

Per delle cuticole ben trattate, morbide e sane, quindi, è importante avere un prodotto che sia in grado di contrastare le varie problematiche e che vada ad agire proprio sulla base delle unghie.

Oltre ai prodotti che trovi in commercio proposti dai vari brand e aziende specializzate nel settore nails, puoi ricorrere al fai da te. Come ottenere un olio per cuticole fai da te con i prodotti che probabilmente hai già in dispensa? Ecco alcune dritte per realizzare un olio per cuticole fatto in casa anche molto economico!

Olio per cuticole fai da te: idee con i prodotti che hai già in casa

Le cuticole, specialmente nel periodo invernale, possono infiammarsi anche a causa delle basse temperature. Proteggerle e soprattutto idratarle più del dovuto è molto importante per far sì che non ci siano problemi di infiammazione.

Innanzitutto non vanno mai tagliate, quindi ricorda che le pellicine non vanno mai accorciate con le forbicine, bensì vanno lasciate così come sono. Nel caso in cui ci sia necessità di tagliare la pellicina, sarà cura del professionista effettuare questo tipo di attività. Con il fai da te è sempre meglio non rischiare!

Uno dei metodi migliori per prendersi cura delle cuticole è proprio l’olio di oliva. Sicuramente lo hai in casa, quindi puoi applicare anche una sola goccia su ciascuna cuticola e massaggiare con cura per qualche minuto. Lascia agire prima di spingere la cuticola verso la base con il classico spingicuticole.

Per poter ammorbidire le cuticole e rendere la zona più sana e idratata, il burro di karité è un ottimo prodotto da prendere in considerazione. Può tornare utile anche nel caso in cui la cuticola si sia infiammata.

Ti basterà massaggiare la zona sempre con movimenti delicati. Utilizza il burro ogni volta che dovrai uscire di casa così da proteggere le tue mani! A proposito di basse temperature, non dimenticare di scoprire quali sono le migliori creme per le mani da usare in inverno!

Se nel tuo beauty case hai un gel d’aloe, prodotto che può tornare utile in tantissime occasioni, sappi che potrai utilizzarlo anche per le cuticole. Agisce da emolliente e inoltre, rispetto agli altri prodotti qui sopra citati, non unge per nulla.