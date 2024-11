Crema mani, il prodotto beauty must have dell’inverno

La crema per le mani è un prodotto beauty da avere assolutamente in inverno. Ecco i prodotti migliori da provare per una pelle riparata, giovane e idratata!

Durante l’inverno uno dei prodotti beauty da avere sempre con sé è la crema mani. Un prodotto in grado di prendersi cura della pelle delle mani non solo per idratarle, ma anche per proteggerle e ripararle dalle basse temperature. Quali sono le migliori creme per le mani?

Se le mani vengono esposte a basse temperature e vento freddo, la pelle tenderà a seccarsi con rapidità e disidratarsi nel giro di poco. Ecco perché è importante riparare le zone del corpo esposte dal freddo così da poter mantenere una pelle sana, giovane e soprattutto idratata!

Le migliori creme mani da usare quest’inverno

La crema mani è un prodotto da avere sempre nel beauty case, così da poterla applicare durante il giorno se si è fuori casa e riparare la pelle dal freddo e dal vento!

Rilastil Xerolact riparatrice

Una delle creme più efficaci per affrontare il freddo è il prodotto firmato Rilastil. Un emolliente ed idratante perfetto per la cura della tua pelle da poter applicare sia al mattino che la sera oppure ogni volta che ne avrai bisogno.

Isdin Ureadin

Un’altra crema consigliata per le mani ritenuta una delle migliori è firmata Isdin. Oltre ad essere idratante e nutriente, ripara dal freddo e soprattutto riduce la rugosità e le screpolature causate proprio dalle basse temperature.

La texture è fluida e si stende con facilità. Inoltre si assorbe con rapidità così da poterla mettere in base alle proprie necessità.

The Ritual of Sakura hand balm

Se hai la pelle secca a causa del freddo dovresti assolutamente portare sempre con te la crema firmata Rituals. Un prodotto lenitivo e rigenerante, ha un dolce profumo di fiori di ciliegio ed è arricchito con latte di riso nutriente. Ideale, quindi, per mani secche.

Bionike Triderm Barriera Protettiva Mani

Un’altra crema protettiva per le mani è di Bionike della linea Triderm. Crea sulle mani una barriera invisibile che protegge dagli agenti esterni, come freddo e vento, e ripristina il comfort della cute nel caso in cui le mani vengano sottoposte spesso all’acqua.

Madara infusion vert repairing multi-layer

Tra le creme migliori per le mani quella di Madara è sicuramente un prodotto da provare. Rigenera la pelle, attenua i sintomi dell’invecchiamento cutaneo e soprattutto protegge dagli agenti esterni, quindi perfetta per le basse temperature. Nutre e idrata la pelle al punto giusto senza lasciare quella sensazione di unto.

Non perdere i nostri consigli su come preparare la pelle all’inverno!