Per combattere la ritenzione idrica potresti usare l’olio di cipresso

Come usarlo e perché l’olio di cipresso è utile per contrastare la ritenzione idrica. Ecco tutto quello che devi sapere prima di usare l’olio!

L’olio essenziale è un ottimo rimedio naturale per tantissime motivazioni. Uno dei più ricercati è l’olio di cipresso, viene utilizzato specialmente in aromaterapia per favorire la concentrazione e per diminuire lo stress. Nonostante ciò, è anche uno degli oli più consigliati per la ritenzione idrica e la fragilità capillare.

Ecco perché potresti aver bisogno anche tu dell’olio di cipresso nel caso in cui il tuo corpo stia soffrendo di ritenzione idrica da diverso tempo. Per ridurre il ristagno dei liquidi, quindi bisogna stimolare la circolazione e l’olio di cipresso potrebbe aiutarti a prevenire e risolvere il problema. Continua a leggere per scoprire di più circa quest’olio tanto amato!

Olio di cipresso, come usarlo per la ritenzione?

Se spesso hai a che fare con disturbi della pelle, con problemi circolatori o respiratori, dovresti avere sempre con te un po’ di olio essenziale di cipresso. Basta davvero poco per iniziare a risolvere il problema con l’aiuto di questo olio, ti spieghiamo come utilizzarlo al meglio specialmente per quanto riguarda la ritenzione idrica.

Non utilizzare mai un olio essenziale puro applicato direttamente sulla pelle, ciò potrebbe irritare la cute e peggiorare addirittura il problema. Quindi è bene unire qualche goccia di olio essenziale, massimo 3- 4, ad un altro olio neutro, come l’olio di mandorle o l’olio di jojoba. Dopo aver creato la miscela bisognerà andare a massaggiare la zona interessata con il ristagno di liquidi. Bisogna effettuare dei movimenti abbastanza intensi dal basso verso l’altro.

Dovrai utilizzarlo una volta al giorno preferibilmente la sera prima di andare a dormire. La sensazione di gambe pesanti causate dalla ritenzione passerà nel giro di qualche giorno. Bisogna però essere costanti e massaggiare la zona interessata con cura ogni giorno.

Oltre alla ritenzione idrica e la cellulite, l’olio essenziale di cipresso, sempre combinato con altri oli vegetali, può tornare utile in caso di acne e pelle grassa.

Mentre per quanto riguarda bronchiti, faringiti, sinusiti o anche una semplice tosse, l’olio di cipresso può aiutare a risolvere questi problemi attraverso l’inalazione. Non va assolutamente ingerito ed è sconsigliato da utilizzare nei bambini e in gravidanza. Inoltre, una volta che inizi una terapia con l’olio essenziale di cipresso, è fondamentale smettere dopo circa 5 -7 giorni. Se usato per lunghi periodi potrebbe causare problematiche.