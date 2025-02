Se fai ancora questo errore con l’olio d’oliva, stai rovinando tutti i tuoi piatti!

Qual è l’errore più comune che commettono in molti in cucina? La conservazione dell’olio di oliva non è da sottovalutare!

C’è un errore che spesso in cucina viene commesso in maniera molto inconsapevole. Bisogna sapere come poter conservare al meglio i vari alimenti per garantire loro un’ottima conservazione. Per quanto riguarda l’olio d’oliva, uno degli alimenti più utilizzati in cucina, dovresti assolutamente portare attenzione al modo in cui decidi di conservarlo.

Ecco, quindi, l’errore da evitare in cucina per far sì che i tuoi piatti siano di qualità!

Olio extra vergine di oliva, come conservarlo al meglio per evitare di rovinarlo

La scelta dell’olio d’oliva non è da sottovalutare. Bisogna sapere come poter conservare al meglio il prodotto e capire, quindi, come consumarlo in tutta sicurezza.

Se vuoi preparare dei piatti deliziosi sicuramente l’olio extra vergine di oliva è uno degli ingredienti di cui non riesci proprio fare a meno.

Ideale per la preparazione di soffritti, per condire un primo o un secondo o per rendere più saporita e sfiziosa un semplice contorno di verdure, l’olio di oliva è un ingredienti molto apprezzato per le sue qualità.

Una volta acquistato l’olio di oliva probabilmente lo hai posizionato sul top della cucina così da averlo sempre a portata di mano ogni volta che cucini. Non esiste errore più grande!

Innanzitutto la bottiglia di olio d’oliva, così come qualsiasi altri alimento, non va mai posizionata vicino a fonti di calore. Se la sua posizione è vicina ai fornelli, ti consigliamo di metterlo altrove. Attenzione, però, qualsiasi altro posto della cucina non è detto che sia adatto alla sua conservazione ideale!

Infatti, l’errore che in molti commettono è lasciare l’olio di oliva alla luce del sole. Innanzitutto, l’olio va conservato tra i 14 e i 18 gradi, dopodiché è fondamentale posizionarlo in un luogo fresco e asciutto e soprattutto al buio.

Per questa ragione troverai l’olio di oliva di qualità all’interno di bottiglie scure, nonostante ciò ti consigliamo comunque di metterlo nella dispensa. Questo ti permette di mantenere l’olio extra vergine di oliva perfetto anche nel tempo, potrai conservarlo più a lungo

Non dimenticare che l’olio non dovrà mai subire uno shock termico, quindi è importante selezionare con cura il luogo in cui deciderai di conservarlo. Così potrai condire le tue pietanze con olio di qualità per nulla danneggiato dagli sbalzi di temperatura!

Purtroppo questo è un errore che in molti commettono perché non consapevoli del rischio che si corre a conservare male un determinato alimento!

