Ogni quanto lavare i capelli per averli sempre perfetti: il segreto dei parrucchieri

Si diceva che un tempo a essere vanitose per i capelli fossero soltanto le donne, ma nell’arco degli anni questa cosa è cambiata considerevolmente: basti pensare che tra gli influencer troviamo anche molti uomini, i quali non solo decidono di portare i capelli particolarmente lunghi, ma scelgono anche di prendersene cura proprio come, per consuetudine, si dice farebbe una donna.

Inoltre, il mercato in questo settore è cresciuto considerevolmente: basta pensare che al supermercato esiste un intero corridoio dedicato ai prodotti per la cura del corpo, inclusi quelli per i capelli. Abbiamo prodotti di ogni tipo, da maschere a balsami, a shampoo; prodotti specifici per capelli colorati, fragili, crespi e tanto altro ancora.

Ma, come indicato precedentemente, vige ancora molta confusione su ogni quanto effettivamente andrebbero lavati i capelli, soprattutto se vogliamo mantenerli in perfetta salute.

Quali prodotti usare per prendersi cura dei capelli?

La risposta a questa domanda può dipendere da numerosi fattori, ma iniziamo subito dicendo che, per prenderci cura dei nostri capelli, dobbiamo valutare il tipo di capello che abbiamo: se abbiamo un riccio oppure un liscio, o un capello colorato, eccetera.

I prodotti vanno scelti tenendo conto di numerosi parametri necessari: un capello riccio ha bisogno di un prodotto che prevalentemente vada a togliere il crespo, ad esempio, o comunque di essere asciugato con il diffusore, perché questo non avrà un getto diretto ma un raggio più ampio e quindi permetterà al riccio di asciugarsi con più facilità, evitando l’effetto stoppa.

Inoltre, è consigliabile effettuare il lavaggio dei propri capelli con il prodotto di riferimento nel seguente modo: mettere una maschera specifica a capello asciutto solo quando è necessario, magari una volta alla settimana; poi procedere con shampoo, maschera e infine balsamo. Quest’ultimo andrà a “chiudere” il capello e quindi, prima del risciacquo, completerà il trattamento di bellezza.

Ogni quanto vanno lavati i capelli?

Questa è la domanda jolly alla quale in molti ancora non sanno rispondere. Iniziamo subito dicendo che non vi è una tempistica specifica entro la quale dover lavare immediatamente i capelli: possiamo effettuare il lavaggio anche tutti i giorni, se questo ce lo permette e se, tra i vari trattamenti, il capello non diventa troppo fragile e non si spezza con facilità, eccetera.

A ogni modo, la tempistica ideale per lavare i capelli è di circa due giorni, ovvero ogni quarantotto ore. Questo tipo di trattamento, dunque, vi permette di avere sempre un capello lucente, sano e, soprattutto, vi farà desistere dal rincorrere escamotage per evitare che si veda il capello sporco, quindi gel e quant’altro.

Inoltre, è stato riscontrato che effettivamente i capelli tendono a sporcarsi dopo circa 48 ore, magari per via del sudore o per altri fattori scatenanti. Tenendo conto di questa tempistica, dunque, potremmo ottenere sempre un capello perfetto, come se avessimo effettuato la piega dal parrucchiere.