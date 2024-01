Oggi è uno degli attori più famosi del mondo, ma la prima audizione fu un disastro: cacciato dal regista

L’attore di cui parliamo oggi è uno dei più famosi al mondo, non molti però conoscono questo episodio. A una delle prime audizioni si trovo di fronte a un grande regista e fece una brutta figura.

Non sempre il buongiorno si vede dal mattino e questo caso è assolutamente una conferma. L’artista oggi è tra i più amati, ma l’inizio non è stato per niente facile.

Jake Gyllenhaal e il provino con Peter Jackson

Jake Gyllenhaal fu protagonista di una brutta figura al cospetto di un grande regista come Peter Jackson. Si era presentato per interpretare Frodo nel Signore degli Anelli, ma le cose non andarono come lui pensava.

Il regista neozelandese gli disse che era il peggior attore che aveva mai incontrato nella sua vita. Chiese poi all’interprete chi fosse il suo agente e per via della mancata correzione del suo accento gli consigliò di licenziarlo.

Nel 2001 uscì in sala Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello e Jake aveva appena 21 anni. Aveva già iniziato la sua carriera, recitando da quando aveva dieci anni.

Il debutto infatti era arrivato nel 1991 in Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche. Non era riuscito però ancora a esplodere, recitando sempre in piccoli ruoli e due volte in film diretti dal padre.

Da quel momento per lui però sarebbero arrivate comunque grandi occasioni.

Si tratta di una storia dunque molto diversa da quella di ieri quando invece un film fece la svolta per un grande artista.

L’esplosione di Jake Gyllenhaal

Da lì a poco però Jake Gyllenhaal sarebbe esploso comunque. Il trampolino di lancio arriva quando nel 2001 recita in un film destinato a diventare cult, Donnie Darko.

Nel 2005 era protagonista di Jarhead di Sam Mendes e due anni più tardi di Zodiac di David Fincher, film che lo avevano immediatamente trasportato al centro della scena hollywoodiana.

Negli anni Jake ha lavorato con moltissimi grandi registi come Ang Lee, Duncan Jones, Denis Villeneuve, Tom Ford, Antoine Fuqua, Michael Bay e tanti altri ancora.

Nel 2024 Gyllenhaal sarà protagonista del film Road House di Doug Liman, film molto atteso dal pubblico di cinefili.

Negli ultimi anni l’attore si è imposto all’attenzione dei media anche grazie alle sue interpretazioni a teatro dove ha dimostrato di essere all’altezza della situazione.

Agli Oscar per una sola volta ha ricevuto la nomination come Miglior attore non protagonista per I segreti di Brokeback Mountain nel 2006, senza però riuscire a vincere.

Tra i premi più importanti vinti in carriera si contano un BAFTA Awards e un National Board of Review.