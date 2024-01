Il film che gli ha cambiato la vita: l’attore italiano non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alle riprese

Ci sono film che hanno un peso specifico differente di altri, anche se magari non hanno raggiunto un grande successo. Questo vogliamo raccontarvi nella storia di oggi, citando un attore italiano davvero molto famoso.

Non doveva nemmeno partecipare a quel film, ma improvvisamente fu protagonista di due incontri che avrebbero per sempre stravolto la sua storia personale.

Terence Hill e quel doppio incontro che ha cambiato la sua vita

L’anno 1967 fu fondamentale per la vita di Terence Hill. Non che fino a quel momento non si conoscesse, perché l’attore di Venezia aveva recitato già in molti film e anche per registi molto importanti come Dino Risi, Vittorio De Sica e Gillo Pontecorvo.

In quell’anno però recitò in Dio perdona… io no! di Giuseppe Colizzi. Sul set conobbe quella che nello stesso anno sarebbe diventata sua moglie, Lori Zwicklbauer. La ragazza americana, di origine tedesca, è ancora oggi la compagna di vita dell’uomo e i due hanno avuto un figlio, Jess, oltre a un ragazzo adottato, Ross, tragicamente scomparso a 17 anni.

Sempre sullo stesso set si trovò per la prima volta, professionalmente parlando, di fronte a Bud Spencer. I due insieme scrissero pagine importanti della storia del cinema.

Dal 1967 al 1985 e poi nel 1994 i due hanno recitato insieme in 18 film, di cui 16 da totali protagonisti. Grazie a loro lo spaghetti western è diventato un vero e proprio genero, attirando l’attenzione di tutto il mondo.

Tra questi ricordiamo …più forte ragazzi!, Lo chiamavano Trinità…, …continuavano a chiamarlo Trinità, …altrimenti ci arrabbiamo e molti altri ancora. Dopo nove anni di stop la coppia recitò per l’ultima volta insieme nel 1994 nel non riuscito Botte di Natale.

Si tratta sicuramente di una storia molto diversa di quella di Jason Lee raccontata negli scorsi giorni.

E oggi cosa fa Terence Hill?

Come già detto, oggi Terence Hill è ancora sposato con Lori Zwicklbauer che si è rivelata essere la donna della sua vita. Insieme la coppia ha costruito una famiglia solida, d’altri tempo.

Mentre con Bud Spencer non potrà, purtroppo, più recitare. Carlo Pedersoli, questo il suo nome di battesimo, è infatti scomparso il 27 giugno del 2016. Terence Hill però non ha mai mancato di rendergli omaggio.

Di certo però Dio perdona… io no! è rimasto un film in grado di fare la storia di entrambi gli attori e di cambiare la vita di Terence in maniera decisamente radicale.

Chissà cosa sarebbe successo se non avesse mai recitato in quel film, ma inutile pensarci tanto non lo scopriremo mai.