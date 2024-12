Nuovo Codice della Strada e alcol: quanto si può bere senza rischiare a Capodanno?

Entrando in vigore il Nuovo Codice della Strada, sono cambiate anche le nuove regole che riguardano il consumo di alcol prima di mettersi alla guida. Queste sono, infatti, diventate ancora più stringenti. È lecito, quindi, domandarsi quanto si possa bere senza incorrere in sanzioni.

La risposta non è semplice come potrebbe sembrare: questo dipende, infatti, da diversi fattori. Scopriamo di più sul Nuovo Codice della Strada, l’alcol e quanto si può bere senza rischiare a Capodanno.

Nuovo Codice della Strada: le sanzioni e quanto si può bere

La prima cosa da sapere sulla sicurezza stradale e le nuove sanzioni in vigore dal 14 dicembre 2024, ovviamente, riguarda il tasso alcolemico. Se si ha un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/L, si rischia una multa tra 573 euro e 2.170 euro, oltre a 3-6 mesi di sospensione della patente. Tra 0,8 e 1,5 g/L, è prevista un’ammenda tra gli 800 euro e i 3200 euro, con sospensione della patente da 6 mesi e 1 anno e arresto fino a 6 mesi.

Infine, se si ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L, è previsto un arresto da 6 mesi a 1 anno, oltre a una multa tra i 1500 euro e i 6000 euro con sospensione della patente da 1 anno a 2 anni. Per quanto riguarda tutte le violazioni, sono previsti anche meno 10 punti della patente. Se c’è una recidiva, è previsto che le sanzioni aumentino di un terzo, oltre a raddoppiare per chi prova ad aggirare l’alcolock (quest’ultimo è obbligatorio per chi ha avuto delle sospensioni). L’alcolock è un dispositivo in grado di rilevare il tasso alcolemico e, di conseguenza, evitare che l’automobile si accenda.

Alcol a Capodanno: cosa bere per non incorrere in una multa

A causa del nuovo Codice della Strada e delle sanzioni previste, è lecito domandarsi come comportarsi a Capodanno in merito all’alcol. Non soltanto poi, ovviamente, durante l’ultimo giorno dell’anno o il primo giorno dell’anno, ma anche durante le festività e le serate speciali in famiglia e tra amici. Si possono bere vino e birra? Quanto? Un bicchiere di vino, ad esempio, è pari circa a 12°, mentre una lattina di birra a 4,5° e un aperitivo a 38°. Per arrivare a un tasso alcolemico di 0,5 g/L, bastano semplicemente due bicchieri di vino bevuti a stomaco vuoto e mezzo bicchiere in più, se a stomaco pieno.

A Capodanno, può essere facile perdere il conto dei drink consumati. Come poter sostituire bevande alcoliche con drink analcolici, così da non rischiare e godersi la festa in sicurezza? Possiamo scegliere un Virgin Mojito senza alcol, che può essere preparato con zucchero di canna, lime, menta fresca e acqua frizzante. Il Kombucha è un drink frizzante, che è ricavato dalla fermentazione del tè nero, verde e bainco insieme a una coltura di lieviti e batteri. Infine, perché non provare una spuma di frutta, dal sapore dolce e frizzante, a base di succo di arancia e mela? Simile al prosecco, non contiene alcol.

Ovviamente, ricordatevi che optando per dei drink analcolici, non si evitano soltanto rischi con la legge, ma è possibile brindare preservando la propria salute e la vita degli altri. Siate responsabili! Scoprite anche come abbinare i vini al cibo e i migliori vini bianchi per l’aperitivo.