Colpo di scena a La Notte nel Cuore: la puntata del 10 dicembre cambierà tutto

La Notte nel Cuore va in onda questa sera alle ore 21:40 su Canale 5, e si aggiunge alla lunga schiera di serie televisive prodotte e girate in Turchia che hanno fatto centro dalle nostre parti. Da anni Mediaset fa incetta di soap con Istanbul come ambientazione, sin dai tempi di DayDreamer – Le Ali del Sogno, con Can Yaman. Nel palinsesto di Canale 5, La Notte nel Cuore continua ad avere un certo successo. E di puntata in puntata, di situazioni intriganti ed anche drammatiche ne avvengono.

Le attenzioni di tutti in La Notte nel Cuore sono tutte su Nuh. La sua operazione per fortuna ha successo. Dopo l’ansia, la paura e l’incertezza, finalmente arriva un sospiro di sollievo. Quindi Nuh esce dal delicato intervento chirurgico con esito positivo. Nonostante le scarse probabilità (si era parlato di circa il 40%) e le previsioni mediche che non lasciavano spazio all’ottimismo, il ragazzo ce l’ha fatta, suscitando forte commozione nella famiglia.

La Notte nel Cuore, le anticipazioni di venerdì 10 dicembre

Ma non è tutto rose e fiori. Intanto, Canan capisce di essere stata truffata: l’uomo che le aveva sottratto circa mezzo milione di dollari, Halil, è sparito. Lei allora decide di mettersi sulle sue tracce per cercare di recuperare il denaro. Con l’aiuto di un vecchio amico di Halil, riesce a rintracciarlo e scopre dove si nasconde: la sua intenzione è riprendersi i soldi. E non è detto che sia disposto a lasciare tutto andare così.

In una bolla di tregua apparente, Peri decide di voltare pagina e compra un’agenzia di viaggi. Lascerà la villa dei Sansalan per trasferirsi in Cappadocia. Questo è un gesto che sembra segnare il suo distacco dalle vicende principali, ma in questa soap nulla è mai scontato.

Ed a casa Sansalan non cala la tensione. Dopo la ritrovata speranza per Nuh, emergono nuovi attriti: la domestica Türkan e Canan litigano furiosamente. Türkan, scoperto il furto da parte di Halil, prova a ricattare Canan — ma la situazione rischia di esplodere.

Perché vale la pena seguire la puntata

Nel frattempo, le menzogne relative all’assegno da 5 milioni vengono alla luce, e Halil, furioso, ordina che i 450.000 dollari che restano vengano divisi. Ma la borsa è sparita. E con essa la tranquillità della famiglia.

La serata del 10 dicembre offre una combinazione perfetta di adrenalina, risoluzioni e nuovi misteri. Da un lato la speranza, con il lieto fine dell’intervento di Nuh, dall’altro la tensione: tradimenti, ricatti, segreti da svelare. Perfetto mix per chi ama le soap ricche di colpi di scena.

Inoltre, con l’uscita di scena (o forse solo un cambio di rotta?) di Peri e il riemergere degli intrighi finanziari di Halil, la serie sembra pronta a entrare in una fase ancora più oscura e imprevedibile. Ed a proposito del sopra citato Can Yaman, il suo reboot di Sandokan è un successo di grosse proporzioni.