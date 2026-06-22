Capelli bianchi in estate, il sole li fa crescere più in fretta: 3 modi per coprirli senza vivere dal parrucchiere

La soluzione non è correre dal parrucchiere ogni 10 giorni, ma adottare una strategia mista: prodotti coprenti temporanei per i giorni di mezzo e ritocchi fai-da-te con rimedi naturali per allungare i tempi tra una colorazione e l’altra.

L’ideale è prepararsi con un kit di emergenza che tenga a bada i capelli bianchi senza stress, e che non richieda di passare ore in salone. Il caldo, poi, accelera la crescita dei capelli, quindi la ricrescita si nota prima.

I prodotti temporanei e i rimedi naturali: gli alleati dell’estate

Gli spray coloranti, le polveri coprenti e i mascara per capelli sono i veri alleati dell’estate. Si applicano direttamente sulla ricrescita in pochi secondi e durano fino al prossimo lavaggio, senza impegnare e senza danneggiare i capelli. Sono perfetti per i giorni in cui non hai tempo per una tinta vera e propria.

La regola d’oro: spruzza lo spray a circa 10 cm dalle radici per un risultato uniforme e naturale. Se vuoi ridurre le visite dal parrucchiere e trattare i capelli con delicatezza, i rimedi naturali sono una valida alternativa. Il tè nero e il caffè scuriscono temporaneamente i capelli bianchi; la salvia, combinata con aceto di mele, è un rimedio antico che scurisce gradualmente; l’henné colora i capelli in modo permanente per 6-8 settimane.

La regola pratica: alterna e proteggi (il sole non aspetta, e i capelli ne risentono)

L’estate non è il momento per tinte permanenti aggressive: il sole, il cloro e il sale indeboliscono i capelli. Meglio alternare prodotti temporanei per la quotidianità e un ritocco con henné o con un decotto di salvia ogni 2-3 settimane per mantenere il colore uniforme. E ricorda: i capelli bagnati e al sole sono più vulnerabili, quindi proteggili con un cappello o un olio protettivo.

La prossima volta che la ricrescita si fa notare, non correre dal parrucchiere: uno spray colorante o un risciacquo al caffè possono salvarti la giornata. E il tuo portafoglio ti ringrazierà. Con un po’ di organizzazione, l’estate non sarà più un’emergenza capelli bianchi, ma un’occasione per sperimentare soluzioni naturali e creative che ti faranno sentire a tuo agio senza stress. Il sole aspetta, ma i capelli si prendono cura da soli. Basta sapere come.