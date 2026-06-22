Capelli bianchi in estate, il sole li fa crescere più in fretta: 3 modi per coprirli senza vivere dal parrucchiere

di

In estate, il sole non solo schiarisce i capelli, ma secca il cuoio capelluto e rende più evidente la ricrescita bianca, che spunta in pochi giorni. Il caldo accelera la crescita dei capelli, quindi la ricrescita si nota prima.

Capelli bianchi come fare con la ricrescita - Pourfemme.it

La soluzione non è correre dal parrucchiere ogni 10 giorni, ma adottare una strategia mista: prodotti coprenti temporanei per i giorni di mezzo e ritocchi fai-da-te con rimedi naturali per allungare i tempi tra una colorazione e l’altra.

L’ideale è prepararsi con un kit di emergenza che tenga a bada i capelli bianchi senza stress, e che non richieda di passare ore in salone. Il caldo, poi, accelera la crescita dei capelli, quindi la ricrescita si nota prima.

I prodotti temporanei e i rimedi naturali: gli alleati dell’estate

Gli spray coloranti, le polveri coprenti e i mascara per capelli sono i veri alleati dell’estate. Si applicano direttamente sulla ricrescita in pochi secondi e durano fino al prossimo lavaggio, senza impegnare e senza danneggiare i capelli. Sono perfetti per i giorni in cui non hai tempo per una tinta vera e propria.

La regola d’oro: spruzza lo spray a circa 10 cm dalle radici per un risultato uniforme e naturale. Se vuoi ridurre le visite dal parrucchiere e trattare i capelli con delicatezza, i rimedi naturali sono una valida alternativa. Il tè nero e il caffè scuriscono temporaneamente i capelli bianchi; la salvia, combinata con aceto di mele, è un rimedio antico che scurisce gradualmente; l’henné colora i capelli in modo permanente per 6-8 settimane.

La regola pratica: alterna e proteggi (il sole non aspetta, e i capelli ne risentono)

L’estate non è il momento per tinte permanenti aggressive: il sole, il cloro e il sale indeboliscono i capelli. Meglio alternare prodotti temporanei per la quotidianità e un ritocco con henné o con un decotto di salvia ogni 2-3 settimane per mantenere il colore uniforme. E ricorda: i capelli bagnati e al sole sono più vulnerabili, quindi proteggili con un cappello o un olio protettivo.

La prossima volta che la ricrescita si fa notare, non correre dal parrucchiere: uno spray colorante o un risciacquo al caffè possono salvarti la giornata. E il tuo portafoglio ti ringrazierà. Con un po’ di organizzazione, l’estate non sarà più un’emergenza capelli bianchi, ma un’occasione per sperimentare soluzioni naturali e creative che ti faranno sentire a tuo agio senza stress. Il sole aspetta, ma i capelli si prendono cura da soli. Basta sapere come.