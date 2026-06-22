Rimanere incinta in estate è più facile? Ecco cosa devi sapere cara “futura” mamma

La fertilità femminile non è costante durante l’anno, ma segue un ritmo stagionale. Gli studi mostrano che i livelli di estradiolo e di ormone follicolo-stimolante (FSH) tendono a essere più elevati in primavera e in estate, favorendo l’ovulazione e creando un ambiente più favorevole al concepimento.

Anche la qualità del liquido seminale maschile può migliorare nei mesi più caldi, con un aumento del numero di spermatozoi che in primavera può arrivare fino al 50% in più rispetto all’inverno.

Una recente ricerca ha osservato che, rispetto all’inverno, la probabilità di gravidanza clinica risulta più alta in primavera e in estate. I dati parlano chiaro: l’estate, in media, è una stagione più favorevole al concepimento.

Il caldo estremo, però, può avere l’effetto opposto

Attenzione: il discorso non vale per tutti. Il caldo eccessivo, soprattutto le ondate di calore, può ridurre il numero di concepimenti positivi. Le temperature elevate sembrano peggiorare la qualità del seme o interferire con l’impianto dell’embrione in alcune donne.

In pratica, un clima mite favorisce il concepimento, mentre il caldo torrido inizia a essere un problema. Inoltre, l’influenza della stagione sembra meno marcata nelle donne che seguono protocolli di stimolazione ormonale più brevi, suggerendo che le terapie ormonali possano in parte “sovrascrivere” il ritmo naturale. L’estate non è una garanzia, ma un’opportunità da sfruttare con consapevolezza.

Il dato sui parti estivi: un indizio che arriva da lontano

Le nascite mostrano un picco in estate, il che significa che molti concepimenti sono avvenuti in autunno o all’inizio dell’inverno. Le ragioni di questo fenomeno potrebbero essere molteplici: non solo la fertilità biologica, ma anche la maggiore vicinanza fisica delle coppie nei mesi più freddi, o semplicemente il fatto che le coppie trascorrono più tempo insieme. Ciò che è certo è che la fertilità è un insieme complesso di fattori, e il calendario è solo uno degli attori in gioco.

L’estate può essere un alleato, ma non è l’unico. E la prossima volta che pianifichi una gravidanza, ricordati: gli ormoni seguono le stagioni, ma il cuore segue il suo ritmo. E quello, alla fine, è il vero motore del concepimento.