La nostalgia sarà tra le tendenze di bellezza del 2022

Come capita spesso nel mondo della moda, anche in fatto di bellezza il trend per il nuovo anno è in pratica un ritorno al passato. I bisogni estetici sono cambiati nell’ultimo periodo. Vuoi per la pandemia che ha aumentato l’isolamento e il poco contatto sociale, vuoi per il sempre maggiore successo dei social e dunque delle relazioni nel mondo virtuale. Nel futuro ci sarà un netto ritorno al passato.

La voglia e il modo di truccarsi e di prendersi cura di pelle e capelli è cambiato, le tendenze beauty si scoprono su TikTok e su altri social network. Ma quello che si cercherà nel 2022 è una sorta di coccola, un ritorno a ciò che rassicura, che fa stare bene, che consola. Non più un concetto di perfezione astratta, ma la ricerca di un più concreto e semplice modo di prendersi cura di sé. Una beauty routine più naturale.

In effetti, quello che stiamo vedendo in termini di tendenze di bellezza per il prossimo anno è un netto ritorno al passato. Chiamiamola bellezza nostalgica. In auge torneranno trattamenti beauty più semplici che prediligono ingredienti naturali. Prodotti di lusso, sì, tecnologicamente avanzati, ma che abbiano anche un valore emotivo aggiunto. Un valore che viene dalla storia dei brand e dai classici del passato.