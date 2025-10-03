Non userai più allo stesso modo il tuo smartphone, quello che gli scienziati hanno scoperto ti lascerà senza parole

Sono certa che non userai più allo stesso modo il tuo smartphone dopo aver scoperto quello che hanno detto gli scienziati, rimarrai senza parole

Uno degli oggetti più utilizzati ogni giorno è lo smartphone, lo sai che è un ricettacolo di germi e batteri? Nessuno te l’ha svelato fino ad ora, oggi parlano gli scienziati! Sono certa che non userai più allo stesso modo lo smartphone. È uno degli oggetti più sporchi che ci circondano. Veniamo al nocciolo della questione, come usare lo smartphone.

Smartphone è pieno di batteri: cosa dicono gli scienziati

Come anticipato lo smartphone è uno degli oggetti più usati ogni giorno, l’abbiamo sempre con noi, lo portiamo ovunque anche in bagno, ma nessuno può immaginare quanti batteri e virus possono essere presenti sopra. Non è una fake news, ma la scienza conferma che gli smartphone possono essere pieni di batteri e non solo, ci può esporre a pericoli seri.

Nel corso degli anni diversi studi hanno dimostrato che sul nostro smartphone sono presenti diversi batteri, virus e altri microrganismi. Pensiamo a dove portiamo lo smartphone, in bagno, al lavoro, a tavola, in auto, in palestra, in viaggio ovunque noi siamo lo smartphone è parte integrante della nostra vita.

Portarlo sempre con noi ovviamente aumenta la possibilità di trasmettere agenti potenzialmente patogeni dalle nostre mani allo schermo. Senza dimenticare che quando ascoltiamo un audio o parliamo al telefono poggiamo lo smartphone alle orecchie, naso e bocca. Questo comporta un aumento di infezione.

Purtroppo viviamo immersi in un mondo pieno di batteri, che sono invisibili, li troviamo ovunque non solo sulla pelle, ma oggetti che maneggiamo ogni giorno (come telefono, chiavi, borse, maniglie porte, telecomando, pc) sui vestiti. Non ci rendiamo proprio conto che molti di questi microrganismi ci accompagnano costantemente. Diversi studi hanno confermato che lo smartphone può essere più sporco della tavoletta del water. Lo schermo dello smartphone è veicolo di batteri come:

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa è un batterio molto aggressivo

Escherichia coli è normalmente presente nel nostro intestino, si sa che può causare gastroenteriti e infezioni urinarie, mentre gli Stafilococchi sono innocui, ma in condizioni adeguate possono divenire patogeni molto aggressivi e causano malattie come le polmoniti.

Per quanto possono essere innocui alcuni batteri o virus, ma in alcune condizioni potrebbero anche farci ammalare, come in caso di piccole ferite, se siamo soggetti immunodepressi. Pensiamo al personale sanitario che con il loro smartphone possono infettare pazienti, visto che il telefono funge da vettore per la trasmissione di microrganismi soprattutto farmaco-resistenti. Quindi non si deve abbassare la guardia. Sarebbe opportuno disinfettare costantemente il telefono, come si procede? Scopriamo subito!

Come disinfettare lo smartphone

Come anticipato lo smartphone pieno di batteri potrebbe essere un pericolo soprattutto in ambito ospedaliero, sarebbe preferibile lavarsi sempre bene le mani e disinfettare frequentemente il proprio smartphone. Per disinfettare il cellulare in modo sicuro, devi spegnerlo, si deve rimuovere la custodia. Procedere con la pulizia con un panno in microfibra leggermente inumidito con una soluzione a base di alcol isopropilico al 70% , si vendono anche prodotti specifici per lo smartphone. Non si consiglia di spruzzare liquidi direttamente sul dispositivo, pulirlo anche più volte al giorno, quando siamo fuori casa portarsi con se le salviettine imbevute igienizzante specifiche.