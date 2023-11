Non ti serve la planetaria per preparare questo pane fatto in casa leggero e alveolato: con il metodo della ‘pastella’ sarà perfetto

Stai certa che con il metodo della “pastella” non comprerai più il pane: lo prepari in casa e senza nemmeno usare la planetaria!

Non c’è niente di meglio del pane appena sfornato, sarà per questo se una volta arrivati a casa, manca sempre mezzo filoncino? Resistere, infatti, al pane caldo è una tentazione troppo forte, soprattutto quando è dorato e croccante al punto giusto e morbido dentro. Sembra quasi di star addentando una nuvoletta, tant’è che spesso passa anche in mente la fantasia di preparare anche il pane in casa per averlo sempre fresco.

Perché allora non assecondare questo desiderio? In realtà preparare il pane in casa è semplicissimo e no, non è necessaria nemmeno la planetaria. Ti basterà, infatti, realizzare una sorta di impasto gigante, molto simile a quello della pastella per intenderci, e in pochissimo tempo e senza troppa fatica sfornerai del pane leggero e alveolato. Non ci resta adesso che scoprire insieme la ricetta!

Pane fatto in casa buono come quello del panificio: la ricetta facilissima per dei filoncini sempre freschi!

Per quanto il procedimento possa apparire a prima vista complicato, sappi che in realtà e molto più semplice di quanto tu possa immaginare. E il profumino invitante che sentirai in tutta casa una volta cotto il pane ne sarò la riprova!

Ricetta per un filoncino

Tempo di preparazione: 2 ore

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 2 ore e 20 minuti

Ingredienti:

200 ml di Acqua

230 grammi di Farina manitoba

5 grammi di Lievito di birra fresco

8 grammi di Sale

Preparazione:

Per prima cosa, per preparare il pane, in un recipiente fai sciogliere il lievito nell’acqua, poi aggiungi i primi 100 grammi di farina e realizza una pastella. Incorpora quindi un po’ di sale e mescola il tutto con l’aiuto di un mestolo. Adesso puoi aggiungere gli altri 130 grammi di farina e continua a mescolare. Otterrai un composto abbastanza denso da lavorare a mano per un paio di minuti circa. Una volta lavorato per bene l’impasto, passiamo alle pieghe. Anche l’aspetto dell’impasto risulterà abbastanza ‘grezzo’, non ti preoccupare. Fatta la prima piega, copri l’impasto e lascialo riposare per 30 minuti, dopodiché fai un altro giro di pieghe per un totale di 3 pieghe ogni 30 minuti. Può sembrare un’operazione noiosa, ma è fondamentale per la buona riuscita del nostro pane. A questo punto, trasferisci l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata, conferisci la classica forma di un filoncino e riponi l’impasto in uno stampo per plumcake rivestito precedentemente di carta forno per facilitare il lavoro. Lascia lievitare altri 30 minuti, poi inforna a 200 gradi per 15/20 minuti o fino a completa doratura, e il pane è pronto!

Consiglio extra: per rendere il tuo pane ancora più invitante puoi arricchire l’impasto in superficie prima di infornarlo con dei semi di girasole o di zucca, vedrai che buono!