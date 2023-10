Non solo dado vegetale ma anche dado di carne: ecco la ricetta per farlo in casa

Fare il dado in casa è più semplice di quello che si può pensare, oltre a essere più sano e saporito. Ecco come fare.

Il dado per il brodo è uno dei prodotti maggiormente presente in ogni casa. Nonostante sia stato demonizzato per la presenza di glutammato di sodio e altri ingredienti non proprio salutari, si continua a utilizzare per il semplice fatto che è molto comodo. Averlo in frigo significa preparare un brodo di carne o un fondo di cottura ideali per primi e secondi, in pochissimi istanti. Ma si può sostituire con qualcosa di più sano?

Non tutti sanno che il brodo di carne si può preparare in casa con ingredienti naturali e può essere conservato a lungo creando dadi o polvere. Proprio così, non solo si può congelare direttamente il brodo in porzioni come i cubetti di ghiaccio, ma si possono realizzare prodotti simili a quelli che si acquistano. Ecco la ricetta e le semplici istruzioni per riuscirci.

Dado di carne fatto in casa, la ricetta che non conoscevi

La frenesia e i molti impegni della vita moderna richiedono preparati e metodi per cucinare in modo rapido ogni giorno. Ma come fare a unire la velocità di preparazione con gusto e cibo salutare? In commercio si trovano molti cibi pronti e anche tanti preparati per realizzare in un pochi istanti brodo per cuocere ravioli, minestrina o preparare un fondo di cottura per altre ricette. Ma spesso contengono sostanze che non sono proprio consigliate per la salute soprattutto se si utilizzano spesso.

Quello che non tutti sanno è che ci sono ricette rapide e semplici per poter realizzare dadi di carne in breve tempo in modo da averlo a disposizione ogni volta che serve. A svelare la ricetta è stato il video Tik Tok di @chefmassimiliano, un cuoco che facilita la vita di casalinghe e amanti della buona cucina con ricette semplici ma gustose. Il trucco per realizzare il dado casalingo è avere i giusti ingredienti e un buon frullatore o robot da cucina per sminuzzare e rendere omogeneo il composto per il dado.

Gli ingredienti per 400 gr di dado sono i seguenti:

250gr di ossobuco,

250gr di biancostato,

1 cipolla dorata,

6 pomodorini,

3 carote.

La preparazione inizia con la cottura dell’ossobuco da cui si toglie tuta la carne e il midollo ben cotti. Nel frattempo taglia grossolanamente carote, sedano, cipolla e pomodorini. Versa tutto nel robot da cucina e avvia fino a rendere il composto omogeneo e denso. Ricopri la leccarda del forno con un foglio di carta forno e spalma la crema di carne e verdure creando uno strato uguale in altezza. Metti in forno e lascia essiccare lentamente.

Estrai dal forno e sbriciola il tutto creando il dado di carne in polvere. Conserva in un barattolo con tappo a chiusura ermetica pronto per essere sciolto in acqua ogni volta che ti serve e realizzare deliziose ricette in un istante.